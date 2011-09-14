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В Амурской области упразднят ряд районных судов

14 сентября 2011, 17:26
Госдума намерена принять законопроект, направленный на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции на территории Амурской области.

Госдума намерена принять законопроект, направленный на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Амурской области.

Законопроект предусматривает упразднение Белогорского и Свободненского районных судов Амурской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Белогорского и Свободненского городских судов.

При этом штатная численность судей и работников аппаратов упраздненных судов будет передана в указанные в законопроекте суды Амурской области. Нагрузка на судей по рассмотрению дел будет уравновешена путем равномерного распределения дел между судьями укрупненных городских судов.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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