В Приморье сотрудники полиции за сутки изъяли из незаконного оборота полтонны алкоголя

Согласно действующему Законодательству, за нарушение правил торговли алкоголем (торговлю в ночное время, без лицензий, сертификатов и маркировки) с недобросовестных предпринимателей взыскиваются штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Однако даже такие драконовские штрафные санкции не останавливают драгдилеров, пообщает пресс-служба УМВД по ПК.С начала года в Приморье зарегистрированы 7,5 тысяч преступлений, попадающих в категорию особо тяжких. Больше половины – 55% из них совершены приморцами на почве алкогольного опьянения.Нередки случаи, когда весело начавшаяся встреча друзей, родных или просто знакомых заканчивается настоящей трагедией. Зачастую в результате «пьяных» распрей один из оппонентов хватается за кухонный нож… С начала текущего года зарегистрирован 571 факт причинения тяжкого вреда здоровью.Значительная часть таких преступлений происходит после 22 часов, когда продажа алкогольной продукции, в соответствии с законодательством, уже запрещена. Как правило, в «придомовых» павильонах по-прежнему можно купить бутылочку-другую крепкого алкоголя: продавцы легко идут на уступки «своим», не задумываясь о последствиях.На днях в реанимационное отделение одной из больниц Партизанска был доставлен 38-летний мужчина. Врачи диагностировали ему колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Надо отметить, что на момент прибытия в медучреждение, мужчина был весьма нетрезв. Проводя разбирательства по данному случаю, сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что пострадавший выпивал с приятелем. Как это часто бывает, между собутыльниками разгорелся конфликт, перешедший в драку, в результате которой 30-летний мужчина ударил ножом своего приятеля.В Дальнегорске плачевными последствиями обернулись родственные посиделки. После распития высокоградусных алкогольных напитков 40-летняя женщина тяжело ранила родного брата.В Спасском районе Приморья во время «пьяных» разборок с сожителем пострадала 46-летняя женщина. Разрыв внутренних органов брюшной полости – таково было заключение врачей о состоянии здоровья пациентки, доставленной в хирургическое отделение больницы в состоянии алкогольного опьянения.Случаи, в которых приморцы попадают в больницы в результате так называемых бытовых конфликтов, возникающих, как правило, на почве алкогольного опьянения, происходят ежедневно. Причиной этому нередко становятся несколько бутылок водки, проданные, вопреки установленным правилам, после 10 вечера.Для того, чтобы снизить число преступлений, совершаемых на почве алкогольного опьянения и оградить жителей и гостей Приморья от «бытовой поножовщины», полицейские регулярно проводят рейды по выявлению недобросовестных продавцов и учредителей магазинов, реализующих крепкие спиртные напитки ночью. Так, с начала текущего года проведены две с половиной тысячи проверок. Составлены 2086 административных протоколов. Полторы тысячи торговцев оштрафованы по решению судов. Из незаконного оборота изъяты 61 175 литров алкогольной продукции, а также выявлено 233 нелегальных места производства алкоголя.Прошедшей ночью сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота полтонны алкоголя, а также зарегистрировали несколько случаев нарушения правил антиалкогольного законодательства. В магазинах «Паллада», расположенном по адресу ул. Хабаровская, 23 в и «Продукты», находящемся на улице Комсомольская, 20, после 22 часов жителям Владивостока охотно продавали крепкие алкогольные напитки. За реализацию алкогольной продукции в ночное время администраторы торговых точек были привлечены к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ.Сотрудники полиции продолжают тщательно следить за соблюдением законодательства в области ночной торговли алкогольной продукцией, проверять торговые точки, выявлять факты незаконной продажи крепких алкогольных напитков в ночное время суток, для того, чтобы «пьяных» разборок стало меньше и кухонный нож, схваченный в «порыве нетрезвого гнева», перестал быть способом решения конфликтов, не калечил и не уносил человеческие жизни.