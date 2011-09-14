В Россию будут привлекать высококвалифицированных мигрантов

Как заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выездного совещания по трудовой занятости и борьбе с незаконной миграцией в Южно-Сахалинске, демографическая ситуация в России вступает в сложнейший период, в то время как резервы повышения уровня экономической активности у населения почти исчерпаны. До 2025 года численность трудоспособного населения уменьшится как минимум на 10 млн человек.
Для того что бы разобраться со сложившейся ситуацией по поручению Дмитрия Медведева разрабатывается концепция государственной миграционной политики, а её проект будет рассмотрен на заседании совета безопасности.
В нем указано, что стране потребуются новые решения и меры по привлечению в Россию высококвалифицированной рабочей силы и представителей "среднего класса", способных решать задачи модернизации.
По данным государственной службы занятости, две трети вакансий, необходимых национальной экономике приходится на инженеров и высококвалифицированные кадры по рабочим специальностям.
Дефицит таких кадров ощущают при реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе экономики, в машиностроении и на транспорте.
Постепенно будут реализовываться меры по эффективному противодействию незаконной миграции. И тогда работодатели станут выбирать не на дешевую рабочую силу, а подготовку кадров с опорой на российские трудовые ресурсы.
Планируется, что мигрантам будут предоставлять вид на жительство только в том случае, если они наберут проходной балл. А сами баллы будут начисляться по 9 категориям: возраст, образование, уровень владения русским языком, стаж работы по специальности, профессиональный опыт, предложение и прежняя работа в РФ, наличие родственников и жилья в стране.
Вид на жительство предлагается давать претендентам, получившим не менее 75 баллов из 100 возможных.