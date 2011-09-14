В Россию будут привлекать высококвалифицированных мигрантов

Как заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выездного совещания по трудовой занятости и борьбе с незаконной миграцией в Южно-Сахалинске, демографическая ситуация в России вступает в сложнейший период, в то время как резервы повышения уровня экономической активности у населения почти исчерпаны. До 2025 года численность трудоспособного населения уменьшится как минимум на 10 млн человек.