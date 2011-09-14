Вернуть облик обители милосердия

В преддверии саммита АТЭС 2012 г. во Владивостоке многие здания попали в планы ремонта и реставрации и получили какое-то бюджетное финансирование. Но исторические памятники федерального значения - Архиерейское подворье или Марфо-Мариинская обитель милосердия в районе ст. Седанки - в эти планы почему-то не вписались.
Хотя здания – это памятники архитектуры и истории, находящиеся вдоль гостевого маршрута Владивостока, который пройдет по дороге Аэропорт – п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл. Собственно, трасса пересекла территорию исторического комплекса, в котором сейчас осталось всего три, и далеко не в том виде, в котором они были к окончанию царствования последнего императора России… Дело восстановления первоначального их облика сегодня взял на себя попечительский совет, призывающий помочь в этом деле всех добрых людей.История строительства и разрушения
Матушка Мария, настоятельница женского монастыря Марфо-Мариинская обитель милосердия, рассказала много интересного о прошлом и сегодняшнем дне монастыря и, в частности, о предстоящей реконструкции архитектурного комплекса. К сожалению, приходится ограничиться основной сутью нашей беседы, да и то сильно сокращенной.
В 1898 г. во Владивосток прибыл первый епископ Владивостока и Приморья владыка Евсевий. На месяц его приютил в своем доме губернатор Приморья. Тогда же решалась задача по выбору места постоянного пребывания и работы владыки – самой епархии. Так было решено построить для него загородную резиденцию в 15 километрах от центра города – на берегу Амурского залива у впадения в море реки Седанка. Он лично выбрал это место с особым климатом: если в самом Владивостоке туман и дожди, то здесь – солнышко, тепло и светло.
Строительство двухэтажного архиерейского дома с придомовым храмом началось в 1900-м году. А уже через год было завершено. Храм назвали в честь небесного покровителя владыки Евсевия – великомученика Евсевия, епископа Самосадского. И освящен этот храм был архиерейским чином.
С зарождением и началом деятельности Владивостокской и Приморской епархии связано и первое открытие женского монастыря на Седанке. Это произошло в декабре 1905 г. на месте архиерейского подворья.
В 1910 г. владыка Евсевий рядом с главным зданием начал строительство храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра НЕВСКОГО – небесного покровителя известного российского дипломата, на месте семейного склепа которого и было решено возвести этот храм. Через год он уже был освящен. А по соседству с подворьем, в нескольких сотнях метрах от него, теперь уже за «саммитовской» дорогой, была установлена кладбищенская часовня в честь святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
Эти три здания сегодня и составляют единый комплекс архиерейского подворья. Причем первые два из них являются действующими и как памятники охраняются государством, хотя их внешний вид пока далек от исторического.
Помимо названных зданий владыка Евсевий успел построить многие иные здания и подсобные помещения. Здесь были большая библиотека, институт для подготовки учителей приходских и воскресных школ, общежитие для студентов – до сих пор эти красивые здания сохранились и находятся в ведении краевой туберкулезной больницы. Был открыт приют для мальчиков-сирот, из которых тогда готовили служителей младшего чина – пономарей. Некоторые из них становились и священниками... Всего по архивной справке в составе архиерейского подворья до революции 1917 г. насчитывалось 30 различных строений.
В годы советской власти архиерейское подворье было ликвидировано, его храмы хотя и не были разрушены до основания, но в суровые 1920-1930-е годы преследования церкви лишились важных элементов. На главном здании была убрана колокольня, разрушены иконостас и алтарь. Долгое время оно использовалось под самые разные цели. В 1920-х гг. здесь сначала была детская община санаторного типа, а с 1929 г. – детская колония за двумя рядами «колючки». Некоторые старожилы до сих пор помнят, что учились в этом здании, когда оно было приспособлено под школу. Оно использовалось и как библиотека, а с 1970-х гг.здесь была мастерская по ремонту кинотехники. И это не все. Последние «хозяева» особенно сильно навредили помещениям. Тогда же была сильно нарушена ныне охранная территория храма. Рядом с ним выросли несуразные гаражи, выведен из строя дренаж.
На храме-часовне Александра Невского были разрушены купол и кровля, он использовался как склад, затем – под жилье, и был сильно переделан. А кладбищенская часовня была полностью выведена из строя и до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.
В 1989 г. основное здание подворья было передано Владивостокской епархии. Затем был передан храм Александра Невского. И совсем недавно – кладбищенская часовня.
Появление здесь обители милосердия было связано с землетрясением на Сахалине в 1994 г. Многие сахалинцы тогда получили здесь помощь. Когда же они уехали, в 1995 г. решением священного синода и по благословению правящего архиерея Владивостока и Приморья владыки Вениамина здесь был открыт женский монастырь с названием Марфо-Мариинская обитель милосердия. Он стал заниматься работой благотворительной, милосердной и в то же время монашеской - в какой-то степени по образу обители милосердия преподобномученицы княгини Елизаветы в г. Москве, также названной в честь Марфы и Марии – сестер друга господня Лазаря четырехдневного.
- Я считаю, что и для края, и для города наш монастырь несет очень большую духовную помощь, и материальную, и воспитательную и миссионерскую, то есть, духовно-просветительскую работу, - особенно отметила матушка Мария. И перечисленный ею список добрых дел обители иначе как внушительным назвать нельзя.Реставрация получила благословение
До 2010 г. комплекс зданий архиерейского подворья на Седанке оставался в собственности государства, и только в ноябре 2010 г. решением правительства РФ он был передан в собственность Марфо-Мариинской обители. До этого все начинания по восстановлению прежнего облика почему-то были неудачны.
Теперь ситуация благоволит реконструкции. По милости божьей, благословению правящего архиерея архиепископа Приморского и Владивостокского владыки Вениамина, благословению и с участием епископа Уссурийского, викария Владивостокской епархии владыки Иннокентия, и по решению попечительского совета реконструкция зданий архиерейского подворья наконец-то начинается.
Для этого уже собрана небольшая часть средств, позволяющая приступить к подготовительным работам. Уже в сентябре-октябре предполагается завершить проект, а в конце этого года или начале следующего – начать первые реставрационные работы.
Архитектор Андрей ГРАБОВЕНКО из ОАО «ДНИИМФ» отмечает, что исследования позволили уточнить прежнюю высоту зданий. Так, настоящая после строительства высота храма Евсевия Самосадского, как показали расчеты, была около 26 метров, а храма часовни Александра Невского – 17 метров. Сегодня эти здания имеют высоту всего лишь около 7 метров каждое. По фотографиям удалось также выяснить размеры утраченных элементов, формы различных деталей. Работа реставраторам предстоит сложная и интересная.
Особенно уникально основное здание, имевшее ранее шатровую колокольню в русском стиле ХVII века, аналогичной которой в России не было и нет. Кстати, основатель его, владыка Евсевий, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище при входе в собор на самом почетном месте.
Провести реставрацию предполагается в две очереди. Первая включает в себя реконструкцию и восстановление верхней части храма священомученика Евсевия с колокольней, восстановление кровли и купола храма Александра Невского и восстановление часовни Иоанна Крестителя.
Вторая очередь реконструкции предусматривает восстановление планирования и благоустройства территории монастыря, внутренние работы. В частности, обновление иконостасов в храмах священомученика Евсевия и Александра Невского, восстановление полов и пр. Должна быть полностью восстановлена часовня Иоанна Крестителя, от которой сегодня остались только стены да потолок, поросший травой.
- Своими силами мы все это не сможем выполнить – сказала матушка Мария. - Поэтому я обращаюсь к братьям и сестрам, к жителям Владивостока и Приморского края, чтобы это божественное дело не осталось без внимания наших православных людей, без их участия, без их помощи и их милосердия. На сегодня мы ждем святой милостыни, то есть – пожертвования на реконструкцию, и примем ее в любом виде, любой форме. То ли это будет молитвенное участие – просить Господа, Матерь Божью, святых помочь нам в реконструкции, то ли это будет помощь строительными материалами, личным пожертвованием через иконную лавку или перечислением средств на счет в Дальневосточный банк г. Владивостока. Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам: дорогие мои, нам нужно это восстановить – отдать долг Господу. Кто кроме нас?! Только мы! Я призываю: пусть каждый внесет в это дело свою маленькую лепту от своего достояния и от своей чистой души. В свое время к 1917 году архиерейское подворье для Владивостока стало центром духовной жизни, духовной деятельности и духовного созидания. Это надо возродить! Сам монастырь – это часть истории того места, где он находится. То есть, истории города и края.
Как отметил возглавивший попечительский совет, занимающийся делами реставрации архиерейского подворья на Седанке, епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, сроки ее зависят от того, насколько быстро удастся собрать средства. При этом они не представляются большими. Так, уже есть деньги на начало реставрационных работ по часовне Иоанна Крестителя, на частичную оплату проектных работ. К осени следующего года желательно завершить восстановление колокольни над основным зданием. Она будет наполовину каменная и наполовину – из деревянных конструкций. Для каменной части будет использован старый «царский» кирпич, который был собран на месте сносимой старой постройки и выкуплен.
Успеть к следующей осени важно не только в связи с тем, что в это время во Владивостоке предстоит саммит глав государств АТЭС, но и потому, что вероятен приезд патриарха Кирилла. Сегодня комплекс подворья неприметен со стороны Амурского залива, а после реконструкции гости города будут замечать его, въезжая на новый низководный мост через Амурский залив со стороны Де-Фриза.