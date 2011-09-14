Вернуть облик обители милосердия

- Своими силами мы все это не сможем выполнить – сказала матушка Мария. - Поэтому я обращаюсь к братьям и сестрам, к жителям Владивостока и Приморского края, чтобы это божественное дело не осталось без внимания наших православных людей, без их участия, без их помощи и их милосердия. На сегодня мы ждем святой милостыни, то есть – пожертвования на реконструкцию, и примем ее в любом виде, любой форме. То ли это будет молитвенное участие – просить Господа, Матерь Божью, святых помочь нам в реконструкции, то ли это будет помощь строительными материалами, личным пожертвованием через иконную лавку или перечислением средств на счет в Дальневосточный банк г. Владивостока. Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам: дорогие мои, нам нужно это восстановить – отдать долг Господу. Кто кроме нас?! Только мы! Я призываю: пусть каждый внесет в это дело свою маленькую лепту от своего достояния и от своей чистой души. В свое время к 1917 году архиерейское подворье для Владивостока стало центром духовной жизни, духовной деятельности и духовного созидания. Это надо возродить! Сам монастырь – это часть истории того места, где он находится. То есть, истории города и края.