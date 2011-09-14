Во Владивостоке выявлены партии опасной просрочки

Прокуратурой Первореченского района города Владивостока и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю на одной из контейнерных площадок Владивостока обнаружено свыше 70 тонн рыбо- и мясопродукции, не отвечающих требованиям законодательства о качестве и безопасности. Из них свыше 40 тонн рыбопродукции хранилось с истекшим сроком хранения.
В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по выявлению и пресечению случаев оборота, хранения и реализации опасной для здоровья человека пищевой продукции, сотрудниками прокуратуры Первореченского района г. Владивостока и Россельхознадзора на территории расположенной в районе улицы Днепровской города Владивостока контейнерной площадки обнаружено 71,2 тонн рыбо- и мясопродукции сомнительного качества и безопасности.
Так,в одном из рефрижераторных контейнеров обнаружено восемь тонн тихоокеанской сельди с истёкшими несколько месяцев назад сроками хранения. Во втором контейнере обнаружено 34 тонны молок лососёвых пород рыб, также с истёкшим несколько месяцев назад сроком хранения. Причём молоки хранились с грубейшим нарушением температурного режима – температура в толще продукции составила минус 5,3 градуса по шкале Цельсия. На момент проверки молоки были практически разморожены, на полу контейнера имелись явные следы потёков, с мешков с продукцией уже вытекала сукровица. Удостоверения качества и безопасности на находящуюся в этих контейнерах продукцию отсутствовали.
В третьем контейнере проверяющими было обнаружено 29,3 тонн мясопродукции, это мясо говядины (тримминг) и мясо цыплят. Вся продукция также была практически разморожена, так температура в теле цыплят составляла минус 1,2 градуса Цельсия,с упаковок с мясопродукцией вытекала сукровица.
В настоящее время материалы проверки по первому и третьему контейнерам переданы в прокуратуру Первореченского района г. Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенным предписанием продукция исключена из оборота. По второму контейнеру Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю продукция изъята и передана на изолированное хранение, возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщили в отделе надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, при несоблюдении температурного режима хранения в пищевой продукции в несколько раз ускоряются процессы биологического разложения. В результате этого в продукции могут появиться опасные для человека бактерии и микроорганизмы. При этом не исключено, что вся эта продукция предназначалась в реализацию, причём по цене качественного товара, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой.