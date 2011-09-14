Во Владивостоке выявлены партии опасной просрочки

Как сообщили в отделе надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, при несоблюдении температурного режима хранения в пищевой продукции в несколько раз ускоряются процессы биологического разложения. В результате этого в продукции могут появиться опасные для человека бактерии и микроорганизмы. При этом не исключено, что вся эта продукция предназначалась в реализацию, причём по цене качественного товара, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой.