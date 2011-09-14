Загород требует инфраструктуру

«Таунхаус - это компромиссный вариант между полноценным загородным жильем и городской квартирой,- дает свое определение директор департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty Дмитрий ЦВЕТКОВ.- Многие хотят жить за городом, но не у всех есть деньги на приобретение полноценного дома с участком. Некоторым покупателям вообще не нужен участок, но они хотят жить за городом. Другие не очень стремятся к индивидуальному проживанию, но хотят иметь недвижимость рядом с горнолыжным курортом или санаторием на берегу водохранилища». По его мнению, наиболее гармонично выглядят мультиформатные поселки, включающие в себя и таунхаусы, и дуплексы, и малоквартирные дома, пишет rokf.ru.