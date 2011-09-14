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Завод высоковольтного оборудования поработает на ФСК

14 сентября 2011, 23:50
Корейская Huyndai Heavy Industries и ОАО «ФСК ЕЭС» подписали долгосрочный договор на поставку продукции завода высоковольтного оборудования.

Корейская Huyndai Heavy Industries и ОАО «ФСК ЕЭС» подписали долгосрочный договор на поставку продукции завода высоковольтного оборудования, к строительству которого в Приморском крае Huyndai приступила в минувшую пятницу.

Договор действует до 2017 года. Речь в нем идет, в частности, о поставках на предприятия ФСК комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110-500 кВ.

Досье "ЗР"

Соглашение о сооружении завода ФСК и Huyndai подписали в ноябре 2010 года. На первоначальном этапе в проект планируется вложить около $50 млн (собственных и привлеченных средств корейской компании). Завод создается, в частности, для локализации в РФ производства КРУЭ 220-500 кВ, которые в настоящее время в России серийно не выпускаются. Запуск завода намечен на сентябрь 2012 года.

#Новости#Приморье#Рынки
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