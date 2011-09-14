Завод высоковольтного оборудования поработает на ФСК

Соглашение о сооружении завода ФСК и Huyndai подписали в ноябре 2010 года. На первоначальном этапе в проект планируется вложить около $50 млн (собственных и привлеченных средств корейской компании). Завод создается, в частности, для локализации в РФ производства КРУЭ 220-500 кВ, которые в настоящее время в России серийно не выпускаются. Запуск завода намечен на сентябрь 2012 года.