47% россиян не могут назвать достижения Дмитрия Медведева на посту президента. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. При этом многие не замечают и особых провалов в его деятельности. О борьбе с коррупцией и реформе силовых ведомств вспомнили лишь 3% граждан, а о борьбе с преступностью и терроризмом и отставке мэра Лужкова - по одному проценту граждан.