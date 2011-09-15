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47% россиян не могут назвать достижения Дмитрия Медведева на посту президента

15 сентября 2011, 13:09
Сегодня президент отмечает день рождения - ему исполняется 46 лет.

Сегодня президент отмечает день рождения - ему исполняется 46 лет. Согласно официальным сведениям, ни в каких публичных мероприятиях Медведев сегодня участвовать не будет, вечером он отметит день рождения в кругу семьи.

47% россиян не могут назвать достижения Дмитрия Медведева на посту президента. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. При этом многие не замечают и особых провалов в его деятельности. О борьбе с коррупцией и реформе силовых ведомств вспомнили лишь 3% граждан, а о борьбе с преступностью и терроризмом и отставке мэра Лужкова - по одному проценту граждан.

Что касается идей, которые отстаивает Дмитрий Медведев, то 11% россиян уверены, что он занят заботой о народе, а 10% - возрождением России.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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