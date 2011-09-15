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ДВФУ удивил Европу

15 сентября 2011, 14:30
Будущий кампус Дальневосточного федерального университета становится все более популярным среди высоких делегаций.

Будущий кампус Дальневосточного федерального университета становится все более популярным среди высоких делегаций. Так, 8 сентября с экскурсией на о. Русский побывали представители дипломатического корпуса стран Евросоюза в РФ: Маргот Клестиль-Лёффлер — посол Австрии; Константин Михаил Григорие — посол Румынии; Йозеф Мигаш — посол Словакии; Берт Шуфс — заместитель посла Бельгии; Флориан Гродер — второй секретарь посольства Австрии; Карл-Хайнц Хитл — сотрудник торгового отдела посольства Австрии.

Дипломаты признались, что их интересует и сам Владивосток как город, где в 2012 году пройдет саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, и место проведения этого значительного форума, и, конечно, Дальневосточный федеральный университет, который переедет после саммита в новые корпуса.

Послы осмотрели современные здания общежитий, учебных корпусов и лабораторий, Студенческий центр и Спортивный комплекс, оценили идеи ландшафтного дизайна, прогулялись по набережной кампуса, которая уже по праву считается визитной карточкой будущего студенческого городка, сфотографировались на фоне искусственных водопадов.

Осматривая президентские номера в гостиницах, дипломаты поинтересовались, кто будет в них жить после проведения саммита. Узнав, что апартаменты достанутся приглашенным в ДВФУ профессорам с мировыми именами из ведущих университетов России и зарубежья для чтения интересных и актуальных учебных курсов, представители дипмиссий стран ЕС не исключили, что и сами могли бы стать приглашенными профессорами и приезжать для работы со студентами ДВФУ.

Дипломаты остались довольны экскурсией, общением с представителями ДВФУ, а также гостеприимством генподрядчика строительства нового кампуса — ЗАО «Крокус».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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