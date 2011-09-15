ДВФУ удивил Европу

Осматривая президентские номера в гостиницах, дипломаты поинтересовались, кто будет в них жить после проведения саммита. Узнав, что апартаменты достанутся приглашенным в ДВФУ профессорам с мировыми именами из ведущих университетов России и зарубежья для чтения интересных и актуальных учебных курсов, представители дипмиссий стран ЕС не исключили, что и сами могли бы стать приглашенными профессорами и приезжать для работы со студентами ДВФУ.