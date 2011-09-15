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Гарантийный фонд выдал приморским предпринимателям поручительства на сумму 300 млн руб.

15 сентября 2011, 20:29
Из них 45 % составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели.

По данным на 12 сентября, Гарантийным фондом Приморского края выданы поручительства предприятиям малого бизнеса на общую сумму 300 миллионов рублей. Из них 45 % составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств).

Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд заключил партнерские соглашения с ведущими банками Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года.

Сумма банковских кредитов, по которым выданы поручительства Гарантийного фонда, составила 628 миллионов рублей. Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

На сегодняшний день уже 154 заемщика получили поручительства фонда. Поддержка оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Партизанска, Дальнереченска, Большого Камня, Артема, а также Спасского, Октябрьского, Партизанского, Красноармейского, Михайловского, Хорольского районов и др.

Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: оптовая и розничная торговля, производство напитков и молочных продуктов, производство и торговля ювелирными изделиями, организация грузоперевозок, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление строительных работ, гостиничный и ресторанный бизнес, переработка морепродуктов, организация отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, производство изделий из меха, пассажироперевозки, производство строительных металлоконструкций, распиловка древесины, животноводство, производство мебели, врачебная практика.

Также в монопоселениях Приморья реализуется программа Гарантийного фонда по поддержке представителей малого бизнеса. Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 60 млн. рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 38 млн. рублей.

#Новости#Приморье#Общество
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