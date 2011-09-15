Гарантийный фонд выдал приморским предпринимателям поручительства на сумму 300 млн руб.

Также в монопоселениях Приморья реализуется программа Гарантийного фонда по поддержке представителей малого бизнеса. Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 60 млн. рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 38 млн. рублей.