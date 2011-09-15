Глава Владивостока проинспектировал ход ремонта городских дорог

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел выездное совещание по вопросу качества ремонта дорог. Мэр Владивостока вместе со специалистами - представителями подрядной организации и профильных управлений администрации - прошёл по улицам Советского и Ленинского районов.
Напомним, что во Владивостоке продолжается ремонт основных и внутриквартальных дорог, а также придомовых территорий. Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.
Еженедельно рабочие укладывают на дороги краевого центра порядка 4 000 тонн асфальта. В настоящее время ремонтные работы ведутся на улице Гульбиновича, Глинки, Проспекте Острякова, Фадеева, 40 лет ВЛКСМ, Хабаровской, Проспекте Красного Знамени 133/4, Сахалинской, 15, Русской (от дома №55 до 1000-коечной больницы и к Лесному кварталу) и многих других. На ряде объектов ремонт завершен, подрядные организации устраняют замечания специалистов технического надзора и готовят документы на сдачу объектов.
В ходе рабочей поездки глава города Игорь Пушкарёв прошёл по улице Радио, на которой асфальт уложен впервые, улице Тунгусской и Ковальчука, где впервые проводится капитальный ремонт дорожного полотна.
"Подрядчика по ремонту улицы Тунгусской меняли несколько раз, пока не нашли добросовестного. Сейчас часть дороги уже заасфальтирована и строители приступили к следующему участку, - отметил глава города Игорь Пушкарёв. - Ежегодно на этой улице проводили ямочный ремонт, которого хватало на несколько месяцев из-за отсутствия водоотведения. Сейчас ремонт ведётся с полным восстановлением инфраструктуры: установкой ливневого коллектора, поднятием люков, асфальтированием пешеходной зоны и установкой бордюров".
Кроме названных дорог ведётся ремонт улиц Абрекской и Славянской, а в следующем году отремонтируют улицу Махалина и Шефнера. Ремонт такого большого дорожного узла позволит разрешить транспортную проблему по выезду с Шилкинской через Тунгусскую и Ковальчука на улицу Светланскую, а также с улицы Махалина и Славянской на Шефнера без выезда на Светланскую.