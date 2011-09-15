Глава Владивостока проинспектировал ход ремонта городских дорог

Кроме названных дорог ведётся ремонт улиц Абрекской и Славянской, а в следующем году отремонтируют улицу Махалина и Шефнера. Ремонт такого большого дорожного узла позволит разрешить транспортную проблему по выезду с Шилкинской через Тунгусскую и Ковальчука на улицу Светланскую, а также с улицы Махалина и Славянской на Шефнера без выезда на Светланскую.