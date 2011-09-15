Государство установит соцнормы на потребление коммунальных ресурсов

“Только в прошлом году расходы консолидированного бюджета на ЖКХ составили свыше 1 трлн рублей, что соответствует 2,4% ВВП. Серьезной проблемой остается изношенность инфраструктуры в сфере ЖКХ, что также влияет на рост тарифов. Внутренние тарифы на газ ежегодно повышаются на 15%, на электроэнергию - на 10% в год, хотя в целом предельный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг утвержден правительством на уровне 12,7%”, - отметила вице-спикер Совета Федерации.