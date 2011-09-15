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Игорь Пушкарёв проверил ход ремонта фасадов

15 сентября 2011, 18:16
Сейчас работы ведутся на 212 домах, а всего будет отремонтировано около 500 фасадов.

Глава города Игорь Пушкарёв осмотрел две владивостокские пятиэтажки: проспект Столетия, 46 и 48. Эти дома входят в гостевой маршрут и на их фасадах идут активные работы по обновлению. Здесь покрашены в светло-бежевый цвет стены, обшиты балконы.

Напомним, для каждого из зданий, попавших в список ремонта, или для групп домов разработаны проекты и технология реконструкции. Часть домов требуют нового качественного оштукатуривания и покраски, многие обновляют с использованием навесных вентилируемых фасадов и других технологий. При создании проектов специалисты проводили исследования фасадов с помощью тепловизоров на предмет теплопотерь, поэтому при необходимости стены зданий будут утеплены современными материалами.

"Сейчас работы ведутся на 212 домах, а всего будет отремонтировано около 500 фасадов, - прокомментировал глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - За подрядчиками установлен жесткий контроль. На все виды ремонта они дают многолетние гарантии. Столь масштабный ремонт в городе проводится впервые за его историю", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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