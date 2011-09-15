Игорь Пушкарёв проверил ход ремонта фасадов

Напомним, для каждого из зданий, попавших в список ремонта, или для групп домов разработаны проекты и технология реконструкции. Часть домов требуют нового качественного оштукатуривания и покраски, многие обновляют с использованием навесных вентилируемых фасадов и других технологий. При создании проектов специалисты проводили исследования фасадов с помощью тепловизоров на предмет теплопотерь, поэтому при необходимости стены зданий будут утеплены современными материалами.