"Меридианы Тихого": о "не люблю", родном доме и смерти на чужбине на четырех языках

14 сентября во Владивостоке в пресс-центре Pacific Meridian в кинотеатре «Океан» состоялась пресс-конференция участников конкурсной программы 9-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". Встреча проходила на четырёх языках: русском, английском, японском и корейском.
С журналистами встретились режиссёры Цзоу Пен (фильм «Сауна на Луне», Китай), Стивен Кан («Блу», Новая Зеландия), Джоу Джи Вей («Ожидание», Сингапур), Кадзухито Накаэ («Синие руки», Япония), а также режиссёр, сценарист и продюсер Юнки Ли («И в дождь, и в зной», Корея), актёр У Юйчи (главный герой фильма «Сауна на Луне», Китай) и продюсер Марианн Майер-Бекх («Душ», Чили). Они представили свои полнометражные и короткие ленты, участвующие в конкурсной программе "Меридианов Тихого".
Разнообразие стран, наций и жанров кино с первых минут заинтриговало журналистов, которые тут же поспешили задавать вопросы гостям мероприятия.
- Вопрос Кадзухито Накаэ, почему вы обратились в своём фильме именно к теме значимости дома для человека? Поступок главного героя революционен. Насколько он актуален и характерен для современной Японии?
- Моя сестра в 26 лет вышла замуж за жителя Перу. Наши родители были против, после мы около десяти лет не общались с ней. Но всё же изредка виделись, хотя наше общение стало, можно сказать, чёрствым. Она родила ребёнка, возвращаться домой не хотела. Когда она всё же приехала, я стал думать об этом. Эта идея, мои раздумья о старшей сестре и стали основой для этого фильма.
- Вы снимаете и телевизионную рекламу. Чем для вас отличаются съёмки рекламного ролика от работы над короткометражным кино?
- Режиссёр и продюсер те же, отношение на съёмке тоже. Разница лишь в том, что в рекламный ролик я не могу вложить свои эмоции и переживания.
- Япония – маленькая страна, но её кино представлено на многих фестивалях и во многих странах. В чём же секрет?
- Это сложный вопрос. Я думаю, что причин несколько. Но основная из них – это знаменитые режиссёры, как, например, Акира Курасава. И мы, молодые умы японской киноиндустрии, стараемся продолжить его дело.
- Вопрос Цзоу Пену, ваш прошлый фильм снимался на севере Китая, а нынешний – на юге. С чем связана такая дислокация?
- Этот фильм снимался в городе, где я прожил 13 лет, а прошлый – в моём родном городе. Мне просто было интересно исследовать разницу между этими городами. Скорее всего следующий фильм будет также снят в другом городе Китая.
- В фильме главный герой расставляет всё по фен-шуй. Это как-то помогает?
- В том месте, где происходит действие фильма, идёт экономический рост. Все хотят процветания. И здесь трудно сказать о концовке фильма: плохая она будет или хорошая. Их цель – процветание барделя, чтобы всё в нём наладилось. И, наверное, так оно и будет.
- Как ваше государство помогает режиссёрам, в частности, независимым?
- Что касается этого фильма, то деньги я находил на съёмки самостоятельно, ведь проституция в Китае незаконна и подобные фильмы в нашей стране не поддерживаются. Поэтому средства пришлось искать самому. Такие фильмы не показывают и не будут показывать в Китае, они для других стран.
- Вы говорили, что актёры фильма не профессионалы. Как же вы добились такой потрясающей актёрской игры?
- Этот фильм носит как бы документальный характер. Сценарий во многих точках отталкивался именно от того, какие актёры были подобраны по ходу его написания. И в процессе съёмок я каждую неделю отдельно встречался с каждым из них, общался. Так и добился той игры, которую мы видим на экране. Еще во время съёмки актёры могли следовать своей интуиции и импровизировать.
- Вопрос Джоу Джи Вей, вы у нас, на кинофестивале "Меридианы Тихого", уже не первый раз. А если сравнивать с прошлым приездом, изменилось ли что-то? Как по вашим личным ощущениям?
- Во-первых, мне очень понравилось на кинофестивале во Владивостоке в первый раз. Я подружился с большим количеством людей, которые снимают кино. Со многими, кстати, мы дружим до сих пор. А во-вторых, я очень люблю смотреть кино, которое показывают в рамках фестиваля. И я очень счастлив быть здесь снова.
- А как обстоит ситуация с цензурой в Сингапуре?
- Это серьёзная проблема в нашей стране. Поэтому наше кинематографическое сообщество продумывает, как решить эту проблему и сделать так, чтобы фильмы не резали.
- Вопрос Марианн Майер-Бекх, ситуация с героями: они расстались. Это дискомфорт. Но они под душем… Так вот, что было сделано для того, чтобы добиться большего правдоподобия?
- Нельзя с лёгкостью сказать «прощай». Это всегда тяжело, ты чувствуешь себя при этом дискомфортно. В фильме заложены две основные идеи: первая - о том, что трудно прощаться, не зависимо от ориентации, а вторая – в ванной комнате все люди делают одно и то же, независимо от пола, статуса и положения в обществе. Фильм мы снимали 2 дня, было потрачено 18 дублей.
- Нужно ли воспринимать в этом фильме воду как символ очищения?
- Я думаю, что душ – это единственное место, где вы можете плакать, и об этом никто не узнает. Плачь сколько захочешь. И ещё для меня вода в этом фильме растворяет их отношения. И слёзы могут то же самое.
- Вопрос Юнки Ли, в вашем фильме мало действия. Не боялись ли вы, что зрителю станет скучно?
- Сюжет фильма к тому и расположен, чтобы его можно было дополнить самому. Безусловно, я опасался этого. Но всё прошло хорошо.
- А почему такое название фильма - «И в дождь, и в зной»? Как оно относится к сюжету? И почему в фильме присутствуют вставки солнечной комнаты?
- Если переводить на английский, то получится «люблю и не люблю». Это антонимы. Именно английское название и было взято. А вставки солнечных дней в фильме для того, чтобы показать, что бывает дождь, а бывает и зной. А также, чтобы показать, какая ситуация наступает после того, как жена уходит. Я хотел передать эмоции.
- Скажите, как вы добились такой игры актёров? Станиславский бы аплодировал стоя.
- Вы знаете, я часто выпиваю с актёрами, с ними общаюсь, узнаю их переживания по ходу общения. Стараюсь узнать их поближе, рассмотреть, что в них заложено, а потом уже думаю, что можно получить из этого для экрана.
- Выпивать с актёрами – это русская театральная традиция.
- Я рад, что у нас общие корни (смеётся). Кстати, я также часто слушаю мнение самих актёров и прислушиваюсь к нему.
- Вопрос Стивену Кану, какова основная идея вашего фильма («Блу», Новая Зеландия)? Это история маленького человека, которая нам так близка или нечто другое?
- Основная идея родилась у меня из новости, которую я прочитал в газете. Она о человеке, который приехал в Новую Зеландию. Когда он умер, его даже никто не знал. И это подтолкнуло меня на эту идею: мы смотрим на человека и не знаем кто он. Многие иммигранты попадают в такую ситуацию. И это очень печально.
ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
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