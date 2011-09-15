"Меридианы Тихого": о "не люблю", родном доме и смерти на чужбине на четырех языках

- Моя сестра в 26 лет вышла замуж за жителя Перу. Наши родители были против, после мы около десяти лет не общались с ней. Но всё же изредка виделись, хотя наше общение стало, можно сказать, чёрствым. Она родила ребёнка, возвращаться домой не хотела. Когда она всё же приехала, я стал думать об этом. Эта идея, мои раздумья о старшей сестре и стали основой для этого фильма.