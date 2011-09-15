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Молодежь пройдется маршем по Приморью

15 сентября 2011, 14:19
Молодёжь потребует достойный уровень заработной платы, профессиональное развитие, грамотную организацию трудового процесса.

В Приморье 7 октября состоится профсоюзный марш.

Так, Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» отметят профсоюзы Владивостока, Партизанска, Арсеньева, Находки, Большого Камня и Уссурийска.

В марше будут участвовать студенты ДВФУ, ВГМУ, Дальрыбвтуза и молодёжь первичных профсоюзных организаций заводов «Звезда» в Большом Камне и «Прогресс» в Арсеньеве, а так же порта «Восточный» в Находке.

Молодёжь потребует качественные условия труда. В это понятие для юных работников входят: достойный уровень заработной платы, профессиональное развитие, грамотная организация трудового процесса.

В рамках акции для горожан проведут анкетирование на тему: «Что для вас «Достойный труд?». Люди попытаются сформулировать идеальные условия для своей работы.

Колонна с флагами и профсоюзной символикой пройдёт от здания Федерации по улице Светланская 89 до центральной площади Борцам за Власть Советов. Начало мероприятия в 14:00.

#Новости#Приморье#Общество
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