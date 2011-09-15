Около 1 млн приморцев получат "письма счастья"

Около 1 миллиона приморцев получат информационные письма из Пенсионного фонда России о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
Как рассказали в отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю, в настоящее время письма получают застрахованные лица, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. Это граждане 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсии. Отметим, накопительная часть трудовой пенсии также формировалась у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Каждое извещение будет отправлено заказным письмом по адресу, указанному в индивидуальном лицевом счете гражданина. В нем укажут сведения о страховых взносах работодателей на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за 2010 год и предшествующие годы. А также, с какой эффективностью выбранная гражданином управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в течение прошлого года.
В извещениях граждан, которые стали участниками Программы государственного софинансирования пенсии, будут указаны еще и сведения о сумме дополнительных взносов, которые они перечислили в 2010 году на накопительную часть трудовой пенсии. А также сведения о сумме софинансирования со стороны государства и сумме взноса работодателя, если он выступал третей стороной в Программе. Владелицы материнского капитала, направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также получат информацию, подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии.
В октябре-ноябре 2011 года информационные письма получат и те граждане, у которых в индивидуальном лицевом счете отражены только страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии ПФР.
Тем, кто не получит письма из Пенсионного фонда России в этом году, необходимо обратиться в управление (отдел) ПФР по месту жительства (месту пребывания) или через сайт ПФР. Основная причина неполучения писем из ПФР – изменение адреса.
Отметим, информацию о состоянии своего счета в электронной форме можно также получить через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. При этом с первого получения извещения о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг Пенсионный фонд России прекращает направление извещений в бумажном виде через «Почту России». Помимо этого можно получить полную выписку из своего индивидуального лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту жительства.
Специалисты Пенсионного фонда по Приморскому краю рекомендуют внимательно читать и хранить все письма. Главная их цель – предоставление гражданину информации об уплате работодателями страховых взносов, из которых формируется пенсионный капитал будущей пенсии. Если в полученном письме вы увидите, что в 2010 году ваши работодатели не заплатили или заплатили неполную сумму причитающихся страховых взносов, то для вас это должно стать серьезным поводом для обращения в трудовую инспекцию или суд.
Те граждане, которые перевели пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, также должны ежегодно получать подробную информацию о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов из НПФ.