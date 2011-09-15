Около 1 млн приморцев получат "письма счастья"

В извещениях граждан, которые стали участниками Программы государственного софинансирования пенсии, будут указаны еще и сведения о сумме дополнительных взносов, которые они перечислили в 2010 году на накопительную часть трудовой пенсии. А также сведения о сумме софинансирования со стороны государства и сумме взноса работодателя, если он выступал третей стороной в Программе. Владелицы материнского капитала, направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также получат информацию, подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии.