Поток рабочих из Поднебесной сокращается

Магаданская область уменьшает приток рабочих из Китая, в то же время увеличены квоты для трудовых мигрантов из стран СНГ. По мнению губернатора Николая Дудова, использование иностранной рабочей силы не оказывает существенного влияния на занятость местных жителей. Уровень безработицы в Магаданской области снизился по сравнению с 2010 г.