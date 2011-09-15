Поток рабочих из Поднебесной сокращается

Магаданская область уменьшает приток рабочих из Китая, в то же время увеличены квоты для трудовых мигрантов из стран СНГ. По мнению губернатора Николая Дудова, использование иностранной рабочей силы не оказывает существенного влияния на занятость местных жителей. Уровень безработицы в Магаданской области снизился по сравнению с 2010 г.
«Стабильной» называет губернатор Николай Дудов ситуацию на рынке труда Магаданской области. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,64%, в прошлом году было 2,12%, сообщает пресс-служба областной администрации.
На предприятиях региона открыты вакансии. Кадровый дефицит восполняют иностранные работники. В 2011г. квота на их привлечение составила 4,5 тыс. человек. Квота на следующий год увеличена до 6 тыс. При этом доля иностранных граждан не превышает 3% от общего числа работающих на Колыме.
«Трудовые мигранты не оказывают заметного воздействия на сферу занятости региона. Их влияние на криминогенную ситуацию тоже минимально», – подчеркнул Николай Дудов.
Основную ставку власти Колымы делают на трудовые ресурсы из государств СНГ: Украины, Узбекистана, Молдовы. Поток работников из Китая, напротив, сокращается.