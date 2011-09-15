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Премия для талантливой молодежи Владивостока

15 сентября 2011, 14:01
У студентов ДВФУ есть возможность стать стипендиатами Премии молодежи г. Владивостока.

Недавно завершился прием документов на стипендию Губернатора Приморского края, а у студентов ДВФУ уже есть возможность стать стипендиатами Премии молодежи г. Владивостока.

Для некоторых процесс подачи документов и получения стипендии уже знаком, а для других ребят Премия молодежи может стать первой (после академической) полученной стипендией. Ведь на эту заслуженную награду могут претендовать и студенты первых курсов!

Премию молодежи города Владивостока получают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие свою деятельность в области художественного, научного и технического творчества, социально значимой и общественно-полезной деятельности. То есть если студент — участник различных выставок, активный волонтер, член творческого коллектива, то он имеет все шансы на получение премии.

Размер Премии молодежи г. Владивостока составляет 10 000 рублей, назначается она на один семестр и выплачивается единовременно. Вручение премии всегда сопровождается торжественной церемонией, на которой присутствуют представители администрации г. Владивостока.

Премию, как и стипендию Губернатора можно получать повторно и не один раз.

Принять участие в конкурсе на получение Премии молодежи может каждый студенты ДВФУ. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с требованиями к подаче документов, получить выписку в органе студенческого самоуправления вуза (Объединенный студенческий совет) и предоставить документы в Управление по делам молодежи г. Владивостока не позднее 30 сентября.

#Новости#Владивосток#Общество
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