Премия для талантливой молодежи Владивостока

Недавно завершился прием документов на стипендию Губернатора Приморского края, а у студентов ДВФУ уже есть возможность стать стипендиатами Премии молодежи г. Владивостока.
Для некоторых процесс подачи документов и получения стипендии уже знаком, а для других ребят Премия молодежи может стать первой (после академической) полученной стипендией. Ведь на эту заслуженную награду могут претендовать и студенты первых курсов!
Премию молодежи города Владивостока получают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие свою деятельность в области художественного, научного и технического творчества, социально значимой и общественно-полезной деятельности. То есть если студент — участник различных выставок, активный волонтер, член творческого коллектива, то он имеет все шансы на получение премии.
Размер Премии молодежи г. Владивостока составляет 10 000 рублей, назначается она на один семестр и выплачивается единовременно. Вручение премии всегда сопровождается торжественной церемонией, на которой присутствуют представители администрации г. Владивостока.
Премию, как и стипендию Губернатора можно получать повторно и не один раз.
Принять участие в конкурсе на получение Премии молодежи может каждый студенты ДВФУ. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с требованиями к подаче документов, получить выписку в органе студенческого самоуправления вуза (Объединенный студенческий совет) и предоставить документы в Управление по делам молодежи г. Владивостока не позднее 30 сентября.