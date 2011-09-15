Премия для талантливой молодежи Владивостока

Премию молодежи города Владивостока получают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие свою деятельность в области художественного, научного и технического творчества, социально значимой и общественно-полезной деятельности. То есть если студент — участник различных выставок, активный волонтер, член творческого коллектива, то он имеет все шансы на получение премии.