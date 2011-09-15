Приморские коммунальщики завершат прокладку сетей южного планировочного района в ноябре

Напомним, в минувшие выходные начали работу очистные сооружения центрального планировочного района города. Строительство южных очистных сооружений также близится к завершению. Вместе с центральными и северными очистными, они составят единую систему по переработке бытовых стоков Владивостока. Это позволит полностью прекратить сброс канализации в море и городские речки.