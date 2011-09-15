Приморскую тигрицу нашли около вольера

По мнению экспертов, главная опасность заключается в том, что после пребывания в центре-лаборатории она может выйти к людям. Тогда может произойти все что угодно. Правда, обычно жертвами тигров, которые заходят «в гости» в населенные пункты, становятся собаки и сельскохозяйственные животные, но от этого не легче…