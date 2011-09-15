Проект краевого бюджета на 2012 год представлен в приморский парламент

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что на сегодняшний день, согласно проекту бюджета-2012, расходы и доходы краевой казны составляют 58 млрд рублей. "Но мы должны понимать, что эти параметры представлены без учета федеральных средств. Уверен, что в процессе работы краевой бюджет будет еще наполнен инвестиционной составляющей. Кроме того уже сейчас могу сказать, что все социальные обязательства учтены в законопроекте в полном объеме", - прокомментировал депутат.