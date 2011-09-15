Прохорова хотят отправить в отставку

Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров на экстренном брифинге подписал документ о прекращении деятельности нынешнего исполкома партии. Днем 14 сентября сторонники Прохорова сообщили, что на съезде не смогли зарегистрироваться многие их товарищи и, напротив, были зарегистрированы посторонние. Делалось это, по мнению политиков, чтобы провести голосование против Прохорова и отправить его в отставку.

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