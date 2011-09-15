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Прохорова хотят отправить в отставку

15 сентября 2011, 18:46
Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров на экстренном брифинге подписал документ о прекращении деятельности нынешнего исполкома партии. Днем 14 сентября сторонники Прохорова сообщили, что на съезде не смогли зарегистрироваться многие их товарищи и, напротив, были зарегистрированы посторонние. Делалось это, по мнению политиков, чтобы провести голосование против Прохорова и отправить его в отставку.

Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров на экстренном брифинге подписал документ о прекращении деятельности нынешнего исполкома партии. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.Ру". Исполняющим обязанности главы исполкома назначен Рифат Шайхутдинов.

Также Прохоров подписал бумагу об исключении из партии Андрея Богданова и братьев Сергея и Александра Рявкиных, которых обвинил в попытке захватить власть в "Правом деле". По его данным, указанные политики причиняют ущерб партии.

Прохоров заявил, что не собирается уходить с поста главы "Правого дела" и исключать лидера фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана из списков партии. В связи с роспуском исполкома прошедший 14 сентября первый день съезда "Правого дела" не будет считаться действительным.

Происходящее на съезде политик сравнил с попыткой рейдерского захвата. Он обвинил в ней чиновников из администрации президента, в частности - замглавы управления внутренней политики Радия Хабирова.

Днем 14 сентября сторонники Прохорова сообщили, что на съезде не смогли зарегистрироваться многие их товарищи и, напротив, были зарегистрированы посторонние. Делалось это, по мнению политиков, чтобы провести голосование против Прохорова и отправить его в отставку.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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