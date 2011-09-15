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Ректоры 24 ведущих вузов России увидели будущий кампус ДВФУ

15 сентября 2011, 14:27
Руководители ведущих российских вузов побывали на о. Русском, где приняли участие в совещании, которое провел на базе нового кампуса ДВФУ Владимир Путин.

Гости из самых разных регионов страны — от Якутии до Санкт-Петербурга — своими глазами увидели строящийся кампус Дальневосточного федерального университета. Руководители ведущих российских вузов побывали на о. Русский, где приняли участие в совещании по вопросу «О развитии Дальневосточного федерального университета и наследии саммита АТЭС в г. Владивостоке», которое 7 сентября провел на базе нового кампуса ДВФУ председатель правительства РФ Владимир Путин.

До начала совещания ректоры успели прогуляться по территории кампуса, увидели, каким он примет студентов уже через год — переезд начнется после проведения саммита АТЭС-2012, оценили уникальные преимущества системы «Смарт-кампус», которая будет развернута не только в новом студенческом городке на острове, но и в корпусах университета на материке. Своими впечатлениями ректоры с удовольствием поделились:

— Качество общежитий и всего кампуса отличное, — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

— Я восхищен и потрясен тем, что здесь увидел, новым кампусом и новыми возможностями для студентов, — признался ректор Национального ядерного института МИФИ Михаил Стриханов.

— Мы готовы поддержать своих коллег из ДВФУ, готовы взаимодействовать. На наш взгляд, конкурентные преимущества вуз выбрал правильно, но также мы бы посоветовали еще больше внимания уделять гуманитарным и востоковедческим направлениям, — добавил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Ректор Приволжского федерального университета Ильшат Гафуров выступил с конкретным предложением, которое касается установления тесных партнерских отношений КФУ и ДВФУ, в том числе и по эффективному использованию инфраструктуры вузов: ДВФУ после саммита АТЭС перейдет новый кампус, КФУ — объекты Универсиады 2013 года.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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