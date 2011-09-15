Ректоры 24 ведущих вузов России увидели будущий кампус ДВФУ

До начала совещания ректоры успели прогуляться по территории кампуса, увидели, каким он примет студентов уже через год — переезд начнется после проведения саммита АТЭС-2012, оценили уникальные преимущества системы «Смарт-кампус», которая будет развернута не только в новом студенческом городке на острове, но и в корпусах университета на материке. Своими впечатлениями ректоры с удовольствием поделились: