Состоялся мастер-класс топ-менеджера ВТБ24 для студентов ДВФУ

— Например, в 2009 году, после кризиса, для населения было важно ощущать надежность. Тогда в своей рекламе мы делали упор на то, что ВТБ24 является государственным банком с уверенной поддержкой правительства. К тому же в то время клиенты не хотели покупать, они хотели сохранить то, что у них есть, поэтому мы продвигали сберегательные продукты. Сегодня потребители ценят современность банка и привлекательные цены на услуги, также они меньше накапливают и больше покупают. Соответственно изменилась и наша политика. Это наглядный пример того, как важно правильно расставлять акценты.