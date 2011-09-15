Совместные учения России и КНДР могут пройти в 2012

И. Мугинов добавил, что адмирал К. Сиденко обсудил с северокорейской стороной возможности проведения совместных учений и тренировок по поиску и спасению кораблей, терпящих бедствие, а также оказания помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.