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Спортивное ориентирование приглашает новичков

15 сентября 2011, 17:30
17 сентября, в районе остановки транспорта "Варяг" пройдет первенство города Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков.

17 сентября, в районе остановки транспорта "Варяг" пройдет первенство города Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков. Соревнования проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы "Спортивный Владивосток".

Как сообщили в городской федерации спортивного ориентирования, в соревнованиях приглашаются принять участие спортсмены и команды школ, детских клубов, вузов, а также все желающие. К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие разряд по спортивному ориентированию не выше II юношеского для групп: М/Ж-12, М/Ж-14 и не выше II взрослого разряда для групп М/Ж-17, М/Ж-30, М/Ж-50. Для спортсменов группы "Open" нет ограничения по разрядам.

По результатам проведения соревнований участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока. Все участники будут награждены сувенирами от городской федерации спортивного ориентирования, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Владивосток#Спорт
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