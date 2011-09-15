Спортивное ориентирование приглашает новичков

Как сообщили в городской федерации спортивного ориентирования, в соревнованиях приглашаются принять участие спортсмены и команды школ, детских клубов, вузов, а также все желающие. К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие разряд по спортивному ориентированию не выше II юношеского для групп: М/Ж-12, М/Ж-14 и не выше II взрослого разряда для групп М/Ж-17, М/Ж-30, М/Ж-50. Для спортсменов группы "Open" нет ограничения по разрядам.