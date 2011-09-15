Студенты ДВФУ поздравляют Владимира Миклушевского с днем рождения

Мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, успехов в научной деятельности, новых горизонтов и вершин, а также движения только вперед. Мы уверены, что Вы и дальше сможете вести студенческое сообщество к новым достижениям и сделать его жизнь еще более яркой и интересной.