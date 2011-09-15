Традиционная летняя Спартакиада Приморского края пройдет в Арсеньеве

Сегодня развитие спорта – одно из приоритетных направлений деятельности краевой администрации. Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, главная цель соревнований – формирование спортивного резерва в крае и привлечение приморцев к активному и здоровому образу жизни.