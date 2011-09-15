Традиционная летняя Спартакиада Приморского края пройдет в Арсеньеве

Более 700 спортсменов из 27 муниципальных образований Приморья примут участие в краевой летней Спартакиаде.
В программе турнира соревнования по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, гиревому спорту, плаванию, настольному теннису, стритболу, перетягиванию каната, шахматам и дартсу.
Сегодня развитие спорта – одно из приоритетных направлений деятельности краевой администрации. Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, главная цель соревнований – формирование спортивного резерва в крае и привлечение приморцев к активному и здоровому образу жизни.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 16 сентября в 10.00 в Арсеньеве на стадионе «Авангард».