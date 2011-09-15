У судебных приставов появился покровитель

Работники Федеральной службы судебных приставов в рамках взятого попечительства над собором во имя святого великомученика Феодора Стратилата активно участвуют в восстановлении храма, оказывают помощь в реставрационно-восстановительных работах, а также перечисляют посильные сборы пожертвований на благотворительный счет Феодоровского женского монастыря, на территории которого находится собор.