В "Правом деле" обозначился раскол

Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров заявил, что уйдет из партии только в том случае, если давление на нее будет столь сильным, что он не сможет более защищать людей. По его словам, для того чтобы делать следующий шаг, надо доиграть эту ситуацию до конца.
Второй день предвыборного съезда "Правого дела" после скандалов первого дня обещает быть непредсказуемым. Ситуация в партии вышла из-под контроля, фактически обозначился раскол, и теперь, возможно даже, что в Москве сегодня состоятся два съезда - сторонников лидера партии Михаила Прохорова и его противников, сообщает Радио "Маяк".
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что команда Михаила Прохорова в последнее время сделал множество ошибок, что отрицательно повлияло на авторитет лидера партии. "Сценарий первый: команда Прохорова пытается на фоне пиар-несуразицы, которую они устраивали последние месяцы, хоть каким-то образом придать элемент оппозиционности. Педалируется тема обысков, чего угодно. Сценарий второй говорит о том, что и те кураторы, которые запускали проект, тоже видят, что затея, мягко говоря, не удалась и пытаются пока не поздно его перезапустить в надежде, что новый лидер окажется успешнее старого. Поэтому я вижу всего два варианта событий: либо это пиар-маневры самого Прохорова, либо это попытка Кремля перезапустить проект. И в любом случае, что бы ни произошло - заменят Прохорова или не заменят, - на мой взгляд, то, что делала его команда минувшие месяцы, с точки зрения пиара - это фиаско".
Впрочем, СМИ уже не раз сообщали о том, что в Кремле недовольны тем, в каком направлении Прохоров повел партийный проект. В частности, большой скандал получился из-за Евгения Ройзмана. Он в своем блоге писал о том, что на Прохорова давят и требуют не включать его в список на выборах, пишет finam.fm.