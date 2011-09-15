В "Правом деле" обозначился раскол

Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что команда Михаила Прохорова в последнее время сделал множество ошибок, что отрицательно повлияло на авторитет лидера партии. "Сценарий первый: команда Прохорова пытается на фоне пиар-несуразицы, которую они устраивали последние месяцы, хоть каким-то образом придать элемент оппозиционности. Педалируется тема обысков, чего угодно. Сценарий второй говорит о том, что и те кураторы, которые запускали проект, тоже видят, что затея, мягко говоря, не удалась и пытаются пока не поздно его перезапустить в надежде, что новый лидер окажется успешнее старого. Поэтому я вижу всего два варианта событий: либо это пиар-маневры самого Прохорова, либо это попытка Кремля перезапустить проект. И в любом случае, что бы ни произошло - заменят Прохорова или не заменят, - на мой взгляд, то, что делала его команда минувшие месяцы, с точки зрения пиара - это фиаско".