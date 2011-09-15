В Приморье опрокинулись три цистерны с бензином

14 сентября 2011 года в 16.10 (хбр) в ЦУКС МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что в городе Уссурийске по адресу: улица Попова, 32а по пути на нефтебазу около территории ОАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» произошел сход 9 цистерн, 3 из которых опрокинулись.
Цистерны наполнены бензином марки АИ-92. Возгорания нет. 2 цистерны герметичны, из одной отмечается незначительное подтекание.
На месте работают 5 автоцистерн 7 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Приморскому краю. На место происшествия выехала оперативная группа ЦУКС МЧС России по Приморскому краю. К месту направляется пожарный поезд.
Угрозы населению нет, пострадавших нет, сообщила "ЗР" пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.