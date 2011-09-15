В Приморье опрокинулись три цистерны с бензином

14 сентября 2011 года в 16.10 (хбр) в ЦУКС МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что в городе Уссурийске по адресу: улица Попова, 32а по пути на нефтебазу около территории ОАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» произошел сход 9 цистерн, 3 из которых опрокинулись.