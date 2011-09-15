Владивосток готовится к отопительному сезону

Напомним, отопительный сезон в городе наступает в последних числах октября, как только температура воздуха в течение пяти дней подряд не превышает +8. Как правило, это 25 октября - 1 ноября. Сначала тепло поступает в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней в квартиры горожан.