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Владивосток готовится к отопительному сезону

15 сентября 2011, 18:30

В преддверии нового отопительного сезона во Владивостоке активно ведутся гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных. На островные территории завозится топливо.

Во многих школах, детских садах и школах искусств ремонтируют системы отопления, устанавливают пластиковые окна. Это также поможет сохранить тепло. Внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону готовят управляющие компании, еженедельно отчитываясь о проделанной работе в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока.

Напомним, отопительный сезон в городе наступает в последних числах октября, как только температура воздуха в течение пяти дней подряд не превышает +8. Как правило, это 25 октября - 1 ноября. Сначала тепло поступает в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней в квартиры горожан.

"Все работы ведутся в соответствии с графиками, - прокомментировал глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - А кроме того, используются новые технологии, новое оборудование. Все это сократит расходы на эксплуатацию сетей, а жители будут получать горячую воду бесперебойно", пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Владивосток#Общество
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