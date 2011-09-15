Во Владивостоке достраивают новую спортивную площадку

В итоге достроенный спортивный комплекс включит в себя две площадки: на одной можно будет играть в волейбол и бадминтон, на другой в баскетбол и мини-футбол. К слову, на площадке, где установлен гимнастический комплекс, после уроков уже занимаются школьники. Парни приходят сюда подтягиваться на турниках.