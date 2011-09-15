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Во Владивостоке достраивают новую спортивную площадку

15 сентября 2011, 23:31
Современная спортивная площадка совсем скоро откроется в районе Баляева возле школы №57.

Современная спортивная площадка совсем скоро откроется в районе Баляева возле школы №57 (ул. Юмашева, 12г). Построить ее для жителей микрорайона и школьников распорядился глава Владивостока Игорь Пушкарёв. На эти цели были выделены средства из городского бюджета.

Сейчас новая площадка практически готова. Строители постелили прорезиненное покрытие - мягкое, отталкивающее влагу и нетравмоопасное. Провели освещение, установили ограждения, гимнастический комплекс, лавочки, баскетбольные щиты и ворота. Возле площадки, согласно современным требованиям, установлены два биотуалета. За порядком на новом объекте будет следить система видеонаблюдения. В ближайшее время территорию вокруг спортплощадки благоустроят и наведут порядок после строительных работ.

В итоге достроенный спортивный комплекс включит в себя две площадки: на одной можно будет играть в волейбол и бадминтон, на другой в баскетбол и мини-футбол. К слову, на площадке, где установлен гимнастический комплекс, после уроков уже занимаются школьники. Парни приходят сюда подтягиваться на турниках.

Игорь Пушкарёв подчеркивает, что на эту площадку и те, которые еще предстоит открыть, будет свободный доступ жителей микрорайона. Главная цель - приобщить к спорту как можно больше детей и взрослых.

Напомним, по распоряжению мэра в этом году в разных районах Владивостока будут построены и открыты три спортивные площадки и один стадион. 1 сентября первый спортивный объект открылся возле начальной школы №10. В эти дни продолжается строительство площадки возле школы №57 (Баляева), школы №65 (Тихая) и стадиона возле школы №32 (Чуркин).

#Новости#Владивосток#Спорт
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