zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке пройдут соревнования по легкой атлетике

15 сентября 2011, 18:34
16 и 17 сентября во Владивостоке пройдет первенство города по легкой атлетике среди молодежи.

16 и 17 сентября во Владивостоке пройдет первенство города по легкой атлетике среди молодежи 1989-1991 годов рождения. Местом встречи легкоатлетов станет стадион "Динамо" (ул.Адмирала Фокина, 1).

Как сообщил главный судья соревнований Владимир Горовой, на дорожки "Динамо" выйдут порядка 200 легкоатлетов из Владивостока, Артёма, Партизанска, Большого Камня и других городов Приморского края, а также спортсмены из Хабаровска и Бурятии.

В рамках турнира спортсмены будут состязаться за звание победителя в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, в прыжках в длину, в высоту, в тройном прыжке, а также в толкании ядра.

Участники, занявшие призовые места, будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.

Торжественная церемония открытия соревнований 16 сентября в 15 часов, пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Владивосток#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56