Во Владивостоке пройдут соревнования по легкой атлетике

16 и 17 сентября во Владивостоке пройдет первенство города по легкой атлетике среди молодежи 1989-1991 годов рождения. Местом встречи легкоатлетов станет стадион "Динамо" (ул.Адмирала Фокина, 1).
Как сообщил главный судья соревнований Владимир Горовой, на дорожки "Динамо" выйдут порядка 200 легкоатлетов из Владивостока, Артёма, Партизанска, Большого Камня и других городов Приморского края, а также спортсмены из Хабаровска и Бурятии.
В рамках турнира спортсмены будут состязаться за звание победителя в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, в прыжках в длину, в высоту, в тройном прыжке, а также в толкании ядра.
Участники, занявшие призовые места, будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.
Торжественная церемония открытия соревнований 16 сентября в 15 часов, пресс-служба администрации Владивостока.