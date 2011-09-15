Во Владивостоке задержан рецидивист, угнавший бульдозер

На замке зажигания имелись следы повреждений. Спустя некоторое время стражи порядка вышли на след и задержали преступника. 40-летний подозреваемый, проживающий в пригороде Владивостока, пояснил, что угнал машину, чтобы использовать для личных целей: он попросту хотел уплотнить грунт возле своего дома. В ходе проверки, проведенной в отношении предприимчивого мужчины, было установлено, что за его плечами – богатое криминальное прошлое. Ранее он 5 раз был судим за кражу и преступления против личности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения техническим средством.