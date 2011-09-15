Яхтсмены ДВФУ — призеры регаты на Кубок залива Петра Великого

— В этом году нас, можно сказать, подвела погода: сначала был очень сильный ветер, а потом ветра не было вовсе. Но, с другой стороны, экипаж получил новый опыт, новую практику и навыки прохождения дистанций именно в таких условиях. Соперников в нашем классе было немало — девять яхт, все спортсмены очень сильные. Слаженная работа нашей команды помогла нам стать призерами регаты.