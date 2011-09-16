На месте схода железнодорожных цистерн продолжаются восстановительные работы

Напомним, 14 сентября 2011 года в 16.10 (хбр)в городе Уссурийске по адресу: ул. Попова, 32а по пути на нефтебазу около территории ОАО «Тихоокеанская мостостроительная кампания» произошел сход 9 цистерн, 3 из которых опрокинулись. Цистерны наполнены бензином марки АИ-92. Возгорания нет. 2 цистерны герметичны, из одной отмечается незначительное подтекание. На месте работают 5 автоцистерн 7 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Приморскому краю. На место происшествия выехала оперативная группа ЦУКС МЧС России по Приморскому краю. К месту направили пожарный поезд. Угрозы населению нет, пострадавших нет.