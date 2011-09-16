Обманутые дольщики Владивостока выходят на митинг

- Только во Владивостоке 30 несданных жилых домов, в каждом из которых от 100 до 500 семей. Компании-застройщики не достраивают свои дома, не сдают их госкомиссии, осуществляют двойные продажи, - сообщил «ЗР» один из организаторов акции протеста, исполняющий обязанности руководителя ППРОО «ТИГР» Михаил ГЕРАСИМОВ. – Мы намерены потребовать от власти, чтобы они призвала к ответу обманщиков.