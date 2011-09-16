Обманутые дольщики Владивостока выходят на митинг

На центральной площади Владивостока 20 сентября в 17 часов намерены собраться обманутые дольщики с требованием к власти начать диалог.
- Только во Владивостоке 30 несданных жилых домов, в каждом из которых от 100 до 500 семей. Компании-застройщики не достраивают свои дома, не сдают их госкомиссии, осуществляют двойные продажи, - сообщил «ЗР» один из организаторов акции протеста, исполняющий обязанности руководителя ППРОО «ТИГР» Михаил ГЕРАСИМОВ. – Мы намерены потребовать от власти, чтобы они призвала к ответу обманщиков.
Долгие годы тысячи людей, вложившие свои финансовые средства в строительство жилья, не могут получить купленные квартиры. На некоторых стройках одни лишь котлованы и дольщики, вложившие деньги в эти дома потеряли всякую надежду на получение жилья.
- Нас уже армия обманутых и мы устали терпеть! Исчерпав все возможные способы борьбы с данными компаниями, мы, объединившись в общественную организацию «Обманутые дольщики» пошли на крайние меры и заявили всеобщую акцию «Обманутых дольщиков» на Центральной площади Владивостока, - сообщила председатель общественной организации «Обманутые дольщики» Екатерина ЛАЙКО. - Цель акции: заявить о себе как о реально существующих обманутых застройщиками людях, призвать действующую власть к диалогу.