PORTMAY: По лезвию эротического искусства

С 16 сентября в галерее PORTMAY начинает свою работу выставка эротического искусства «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».
Конечно, если вспомнить известную присказку, что хорошей женщины никогда не бывает много, то можно сказать, что эротического искусства тоже никогда не бывает в избытке. Но, глядя на цунами порнографического гламура, затопившего телевизионный экран, Интернет, глянцевые страницы журналов, рекламу всевозможного вида, поневоле задумаешься: может, табу, которым государство, церковь, общество в целом веками сковывали эротическое искусство, словно поясом верности нежные места средневековых куртуазных дам, имело смысл? Категоричного и однозначного ответа, наверное, и быть не может, хотя сегодня ясно: когда снимается официальное табу, у эротического искусства тут же появляются новые враги – это, прежде всего, порнография как таковая и плотно прилегающий к ней гламур. Эти сиамские близнецы пошлости, бездарности, чувственной тупости и эстетической глухоты все время пытаются опять загнать в подполье поистине народное, радостное, веселое и свободное искусство эротики. Как насмотришься пластмассовой смертной тоски в элитарных изданиях, фильмах, галереях, где бесполая имитация любви преподносится как эксклюзивная эротика, то и вспомнишь что-нибудь живое и общедоступное из детства:
«В городе Калязине
Нас девчата сглазили.
Если бы не сглазили,
Мы бы с них не слазили».
Понятно, было бы смешно даже пытаться втиснуть вселенную Эроса в какие-либо строгие толкования или формулировки. Но все-таки главное, пожалуй, заключается вот в чем, и тут уж без пафоса не обойтись: эротическое искусство – это свобода и жизнь, ненависть к эротике с одной стороны, и порнография с другой – это насилие и смерть. В общем, как сказал Че Гевара: эротика или смерть! Любовь и эротическое искусство воистину творят земной свет, способный достичь космоса. Ведь и фаллос, столь крепко укорененный в земном, в своем творческом состоянии смотрит в небо. Ну а всякие попытки очистить эротическое искусство от чувственности, или, наоборот, лишить духовного начала, просто уничтожают его. Оно, как и во все времена, живет только в единении земного и небесного, в слиянии инь и ян.
Как об этом и написал замечательный поэт и писатель Юз Алешковский в своих стихах под псевдонимом Юз-Фу:
«Пусть династию Сунь
сменяет династия Вынь –
лишь бы счастлив был Ян,
лишь бы кончила Инь…».
Эротический образ в искусстве требует от художника всего профессионализма и всего душевного и чувственного опыта, причем самого потаенного, то есть он должен решиться на полный выплеск творческой энергии и предельную искренность. Афористичный и остроумный писатель Виктор Шкловский еще в тридцатых годах прошлого века заметил по этому поводу: «Ведь нельзя же так: одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся. Приемка по весу». Пусть даже эта искренность и примет вдруг самые непривычные, самые странные или абсурдные формы. Творческую удачу и скорое понимание зрителей на этом пути никто, понятное дело, не гарантирует. Зато безвкусица и фальшь проявляются неизбежно и быстро, и никакой салонной пудрой этого не скрыть. Художника, который красиво проходит по лезвию эротического искусства, не оступаясь ни в пошлость, ни в банальность, ни в снобизм, ведет особый дар, врожденная эстетическая интуиция, свободное воображение, чувство юмора, наконец. Без приправы иронии, озорства и даже народной похабщины, конечно, может обойтись то или иное произведение, но невозможна эстетика эротического искусства в целом.
Никакого пресс-релиза не хватит, чтобы, даже вкратце сказать о конкретных живописных и графических работах, представленных в экспозиции, но об этом можно будет прочитать в самой галерее, а также на официальном сайте. Путешествие по выставке эротического искусства в галерее PORTMAY напоминает очарованное блуждание в лабиринте, где странника поджидают самые крутые повороты эротической темы, которая, конечно, больше чем тема. Прибрежная любовь, если воспользоваться названием работы Виктора Серова, принимает в произведениях почти тридцати приморских художников самые разнообразные формы – реалистические, сказочные, фантастические, сюрреалистические, абстрактные. Это если говорить о стилях и направлениях представленных работ, а сами они могут быть и смешными, и восторженными, и нежными, и просто страшными. В общем, все, как и в реальности, которая наполовину состоит из придуманных нами снов и зеркальных отражений.
В экспозиции представлено порядка шестидесяти живописных, скульптурных и графических произведений, а среди участников – художники, которые давно любимы зрителями: Рюрик Тушкин, Виктор Федоров, Евгений Макеев, Владимир Погребняк, Анна Щеголева, Всеволод Мечковский, Олег Подскочин, Валерий Шапранов, Михаил Павин, Александр Арсененко и многие, многие другие.
Галерея PORTMAY работает без выходных с 10.00 до 19.00. г. Владивосток, ул. Алеутская, 23а.