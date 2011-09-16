Прохоров: Буду добиваться отставки Суркова

Михаил Прохоров, покинувший "Правое дело", намерен добиваться отставки первого замглавы президентской администрации Владислава Суркова.
Как передает "Эхо Москвы", об этом он заявил на собрании своих сторонников в здании Российской академии наук. "В нашей стране есть кукловод, который приватизировал всю политическую систему. Это Сурков", – заявил Прохоров. По словам Прохорова, после отставки Суркова "и начнется настоящая политика".
На съезд сторонников Прохорова пришли в числе прочих Алла Пугачева, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич и Павел Лунгин. Пугачева заявила, что Владислав Сурков сошел с ума, сообщает интернет-издание Slon.Ru в своем твиттере. "Наверное, кто-то наверху сошел с ума", – цитирует Пугачеву Интерфакс. Однако очевидцы съезда утверждают, что Пугачева прямо назвала Владислава Суркова. "Сурков сказал: если вы думаете, что мы вам не помогали, то будем теперь мешать", – добавила она, сообщает Газета.Ру. "Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать", - сказала Пугачева.
Между тем делегаты съезда "Правого дела", проходящего в Центре международной торговли отстранили Прохорова от должности председателя. Съезд избрал и.о. председателя партии на время предвыборной кампании и консультаций по вопросу лидера партии председателя исполкома партии Андрея Дунаева. Противники Прохорова также приняли новый устав партии. В частности, ликвидирована обязательная норма о согласовании с центром всех списков кандидатов при их выдвижении на выборы всех уровней. Кроме того, руководитель исполкома сохраняет свои функции и получает статус зампреда партии. Также съезд отменил принятое накануне Прохоровым решения, в частности, об исключении из партии Андрея Богданова и братьев Сергея и Александра Рявкиных.
Утром в четверг стало известно, что Прохоров решил "отказаться от партии", чтобы создать новое общественное движение. Об этом он заявил на импровизированном брифинге перед началом второго дня партийного съезда. По словам Прохорова, единственная возможность выйти из сложившейся ситуации - отказаться от "Правого дела". Тележурналист Александр Любимов выложил в своем твиттере видео с брифинга, который Прохоров провел перед съездом. Обращаясь к представителям партии, Прохоров заявил, что существует два выхода из сложившейся ситуации. Следовать первому, "подставляя бизнес" своих сторонников, он не готов. Поэтому решил отказаться от "Правого дела", уведомив руководство страны, что это не та партия, "за которую его сторонники голосовали". "Мы создадим новое общественное движение", - сказал Прохоров.
"Съезд фальсифицирован, но судиться с формальной точки зрения тяжело. У меня есть другое предложение – отказаться от участия в этой партии. Так и объяснить, что "Правое дело" себя дискредитировало - это не та партия, за которую ваши сторонники голосовали", – сказал Прохоров перед съездом. "После этого спокойно я переговорю с руководством страны – начнем с общественного движения, потом займемся политической партией, потому что руководство страны в настоящий момент самоустранилось", – сказал он.
Накануне Прохоров заявил, что не покинет пост председателя партии. "Вы, видимо, ожидаете, что я сообщу, что ухожу, вы, видимо, не дождетесь", - сказал он. Кроме того, Прохоров уволил из партии своих противников, которые в его отсутствие провели съезд. Речь идет о главе исполкома "правых" Андрее Дунаеве, Андрее Богданове и братьях Рявкиных, которые, по словам Прохорова, нанесли "политический ущерб" партии. Прекращены полномочия исполкома в полном составе. Прохоров также заявил, что "операцией по захвату партии" руководил замглавы управления внутренней политики Кремля Радий Хабиров.
Источник Газеты.Ру в администрации президента назвал заявление Прохорова "истерикой", а обвинения в адрес Хабирова "несправедливыми". По словам источника, на встрече Прохорова и первого замглавы президентской администрации Владислава Суркова 13 сентября была достигнута договоренность о том, что съезд решит вопрос об исключении из партии Евгения Ройзмана, а сам Прохоров примет решение, покинет ли он партию вслед за Ройзманом или останется. "К утру Прохоров нарушил все договоренности", - заявил источник. "Утром они хотели менять и охрану, и регистраторов, и делегатов. Последние два дня руководитель штаба ("Правого дела". - Ред.) Рифат Шайхутдинов подделывал протоколы голосования региональных конференций", – добавил собеседник издания. "Мы не знаем, что он (Прохоров. - Ред.) делал вечером. Это все равно, что засыпаешь с женой, а просыпаешься с тещей", – подчеркнул он.
"Претензии Кремля заключаются в том, что Прохоров двинулся в левонационалистическую сторону. И вместо того, чтобы заполнять собой праволиберальную нишу, партия начала конкурировать с партией "Единая Россия" на ее поле", – заявил источник в партии. По его словам, активное недовольство администрация президента начала проявлять еще несколько дней назад, однако Прохоров намекам и угрозам не внял. Недовольство Кремля, как сообщалось ранее, вызвало и вступление в "Правое дело" главы екатеринбургского фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана. Ройзман в своем блоге писал, что на Прохорова давят и требуют не включать его в список на выборах. В интервью радиостанции "Коммерсант FM" 13 сентября Прохоров заявил, что неназванные сотрудники президентской администрации якобы звонят делегатам открывающегося съезда и требуют голосовать против включения Ройзмана в список партии. По словам Прохорова, он лично не получал подобных звонков и намерен выступить в поддержку кандидатуры Ройзмана. "Я лично, как лидер партии, буду предлагать список, в который я обязательно Ройзмана включу", - сказал Прохоров на пресс-конференции.