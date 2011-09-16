Прохоров: Буду добиваться отставки Суркова

"Претензии Кремля заключаются в том, что Прохоров двинулся в левонационалистическую сторону. И вместо того, чтобы заполнять собой праволиберальную нишу, партия начала конкурировать с партией "Единая Россия" на ее поле", – заявил источник в партии. По его словам, активное недовольство администрация президента начала проявлять еще несколько дней назад, однако Прохоров намекам и угрозам не внял. Недовольство Кремля, как сообщалось ранее, вызвало и вступление в "Правое дело" главы екатеринбургского фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана. Ройзман в своем блоге писал, что на Прохорова давят и требуют не включать его в список на выборах. В интервью радиостанции "Коммерсант FM" 13 сентября Прохоров заявил, что неназванные сотрудники президентской администрации якобы звонят делегатам открывающегося съезда и требуют голосовать против включения Ройзмана в список партии. По словам Прохорова, он лично не получал подобных звонков и намерен выступить в поддержку кандидатуры Ройзмана. "Я лично, как лидер партии, буду предлагать список, в который я обязательно Ройзмана включу", - сказал Прохоров на пресс-конференции.