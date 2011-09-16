Съезд проголосовал за отстранение Прохорова с поста председателя партии

"Авторитарный стиль руководства партии и диктаторские полномочия лидера (Михаила Прохорова) себя не оправдали в нашей практике... Принято решение предложить восстановить прежнюю редакцию устава партии "Правое дело", которая существовала с момента учреждения партии за исключением ряда достаточно принципиальных оговорок", - сказал Никитин на съезде. В нем участвуют Андрей Дунаев, который возглавлял исполком партии и полномочия которого Прохоров решил прекратить накануне, и бывший лидер Демпартии Андрей Богданов, пишет РИА "Новости".