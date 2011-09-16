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Съезд проголосовал за отстранение Прохорова с поста председателя партии

16 сентября 2011, 23:45
При этом Прохоров на съезде своих сторонников заявил о том, что уходит с поста добровольно, и предложил не считать действительным альтернативный съезд, проходящий в Центре международной торговли.

Съезд партии "Правое дело", который проходит в Центре международной торговли, принял решение восстановить с рядом оговорок прежнюю редакцию устава партии, которая существовала с момента ее учреждения, сообщил на съезде руководитель рабочей группы по разработке устава Владимир Никитин.

С приходом Михаила Прохорова в устав "Правого дела" был внесен ряд серьезных изменений, расширяющих полномочия лидера партии.

"Авторитарный стиль руководства партии и диктаторские полномочия лидера (Михаила Прохорова) себя не оправдали в нашей практике... Принято решение предложить восстановить прежнюю редакцию устава партии "Правое дело", которая существовала с момента учреждения партии за исключением ряда достаточно принципиальных оговорок", - сказал Никитин на съезде. В нем участвуют Андрей Дунаев, который возглавлял исполком партии и полномочия которого Прохоров решил прекратить накануне, и бывший лидер Демпартии Андрей Богданов, пишет РИА "Новости".

"В прежнюю редакцию вносятся следующие изменения: ликвидируется институт сопредседателей партии "Правое дело". Все полномочия сопредседателей объединяются и передаются одному человеку - председателю партии", - сказал Никитин.

По его словам, председатель выполняет политическую, представительскую функции и является руководителем партии.

Также предлагается ликвидировать должность ответственного секретаря и ввести должности секретарей по направлениям.

"Руководитель исполкома сохраняет свои собственные функции и получает статус заместителя председателя партии", - отметил он.

Никитин также отметил, что принято решение избрать председателя партии и его заместителя на съезде путем тайного голосования. Срок полномочий председателя - четыре года.

Также рекомендуется ликвидировать обязательную норму согласования всех списков кандидатов на всех уровнях, которые есть в учредительной редакции устава.

Делегаты съезда проголосовали за эти предложения.

Ранее в четверг съезд "Правого дела", который проходит в Центре международной торговли, проголосовал за отстранение Прохорова с поста председателя партии. Одновременно в здании Российской академии наук проходит другой съезд "Правого дела", на котором собрались сторонники Прохорова. Он призвал присутствующих в РАН выйти из "Правого дела".

#Новости#Дальний Восток#Политика
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