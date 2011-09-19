КПРФ запустила интернет-проект "антикоррупционный комитет имени Сталина"

КПРФ запустила сайт "Антикоррупционный комитет им. И. В. Сталина". "Наша цель - не разрушение, а созидание. Бороться с коррупцией для сохранения страны, а не для ее расчленения. Работа сложная и кропотливая. Все кто готов к ней, милости просим в наши ряды", - говорится разделе "Цель проекта".
Раздел проиллюстрирован открыткой с надписью "Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!".
Портал коммунистов работает по аналогии с проектом юриста Алексея Навального "РосПил". Гражданам предлагается сообщать о известных им фактах коррупции, а депутаты-коммунисты обещают эти факты проверять. "Наша задача - сделать так, чтобы каждый нечистый на руку чиновник буквально кожей чувствовал, что в любой момент информация о его махинациях и аферах может стать известной всей стране", - говорится на сайте.