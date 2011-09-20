Антирейдер пойдет в депутаты Госдумы от ЛДПР

- На выборах в ЗС ПК мы планируем получить три-четыре мандата и тогда сможем создать собственную фракцию. Причем, мы рассчитываем победить и на 2-3 одномандатных округах, - заявил Андрей Андрейченко. – Например, по Кировскому району у нас идет глава поселка «Горные ключи», пользующийся огромной популярностью в районе Вадим ХАСАНОВ, и там же по одномандатному округу весьма энергичный местный врач Игорь КАРТАШОВ. Уверен, они обязательно победят.