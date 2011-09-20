Лайза Минелли: Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с Сергеем Степанченко

Досье: Рок Бриннер - американский писать и продюсер, почетный гость кинофестиваля «Pacific Meridian». Детство Рока, как и у большинства «актерских» детей протекало за кулисами. Благодаря отцу он узнал Жана Кокто, Пабло Пикассо, Чарли Чаплина, Мерилин Монро и др. В Швейцарии Рок проживал вместе с отцом. Однажды ему на глаза попался дневник Жана Кокто, который тот вел во время своего пристрастия к опию. Рок перевел его на английский и сделал из него спектакль одного актера. Сыграл его сам сначала в Дублине, Лондоне, позже - на Бродвее. В 60-х он также играл цыганские песни в русских клубах в Париже. В настоящее время Рок Бриннер работает в США в Марист-колледже, где читает лекции студентам по философии, литературе и истории США.