Лайза Минелли: Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с Сергеем Степанченко

Досье: Лайза Мэй Минелли родилась в США, в Лос-Анджелесе, в семье кинорежиссера Винсента Минелли и известной актрисы Джуди Гарленд. Окончила Сорбоннский университет в Париже, училась в студии Герберта Бергофа Впервые на экране Лайза Минелли появилась в возрасте двух с половиной лет в фильме In the Good Old Summertime (1949), в котором снималась ее мать. В 60-е годы Лайза Минелли прославилась как блестящая певица и звезда Бродвея; театральная карьера Минелли началась с 1963 года, а на бродвейскую сцену она впервые вышла в 1965 году, получив премию «Тони» за лучший дебют. Настоящий кинодебют актрисы состоялся в 1969 году в «Бесплодной кукушке». Самым же известным фильмом с участием актрисы и певицы, без сомнения, можно назвать «Кабаре» Боба Фосса, снятое в 1972 году. Роль Салли Боулс сделала Лайзу Минелли всемирно знаменитой. 12 июля 2011 года актрисе была вручена высшая награла Франции — орден Почетного легиона.