Лайза Минелли: Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с Сергеем Степанченко

13 сентября в зале «Эмеральд» владивостокской гостиницы Hyundai прошла пресс-конференция со звездой мирового кинематографа – американской актрисой, обворожительной Лайзой Минелли, которая стала главным гостем на 9-м Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого". На мероприятии также присутствовал её хороший друг и талантливейший человек – Рок Бриннер.
Пресс-конференции началась с небольшим опозданием. Рок несколько раз заходил в зал и объяснялся с журналистами по-английски, прося подождать ещё немного, а также сетуя на маленькое помещение. «Big star in small room» («Большая звезда в маленькой комнате») – вот в чём заключалось недовольство Рока.
Досье: Лайза Мэй Минелли родилась в США, в Лос-Анджелесе, в семье кинорежиссера Винсента Минелли и известной актрисы Джуди Гарленд. Окончила Сорбоннский университет в Париже, училась в студии Герберта Бергофа Впервые на экране Лайза Минелли появилась в возрасте двух с половиной лет в фильме In the Good Old Summertime (1949), в котором снималась ее мать. В 60-е годы Лайза Минелли прославилась как блестящая певица и звезда Бродвея; театральная карьера Минелли началась с 1963 года, а на бродвейскую сцену она впервые вышла в 1965 году, получив премию «Тони» за лучший дебют. Настоящий кинодебют актрисы состоялся в 1969 году в «Бесплодной кукушке». Самым же известным фильмом с участием актрисы и певицы, без сомнения, можно назвать «Кабаре» Боба Фосса, снятое в 1972 году. Роль Салли Боулс сделала Лайзу Минелли всемирно знаменитой. 12 июля 2011 года актрисе была вручена высшая награла Франции — орден Почетного легиона.
- Я 8 лет пытался уговорить её поехать во Владивосток, - рассказывает Рок. – Она всё не хотела. И вот в этом году я сказал: «Я еду во Владивосток», а она ответила: «Я хочу поехать с тобой». А когда я позвонил организаторам кинофестиваля, они воскликнули «Мы не можем поверить!» Наконец, мне удалось привести Лайзу в этот город. Возможно, в следующем году она приедет с Лэди Гагой.
Но спустя несколько минут, сияя и улыбаясь, Лайза зашла в зал, который тут же заполнили вспышки полусотен фотокамер. «Hello, people» - радостно произнесла гостья, и эта фраза сразу настроила пришедших на непринуждённую атмосферу.
- Рок говорил, что никто не мог поверить, что вы приезжаете. А что вас привлекло? Что понравилось?
- Мне нравятся люди и город просто замечательный. Вы спрашиваете, что меня привлекло во Владивосток? Принц Рок (смеётся).
Рок: Мы знаем друг друга с самого детства. Лайза была первой девушкой, которую я поцеловал. Она, кстати, тоже призналась, что я первый мальчик, с которым она целовалась.
- Лайза, как вам удаётся держаться в прекрасной форме? Есть ли девиз, который помогает вам по жизни?
- Я очень любопытная, а энергия из меня так и плещет. Я с детских лет очень энергична и непоседлива.
- Вы большой гурман, но при этом соблюдаете различные диеты. Легко ли вам во Владивостоке удержаться от соблазнов?
- Да. Но, как и все, я хочу то, что мне нельзя. Поэтому, когда прихожу в ресторан, всё равно заказываю именно то, что мне хочется.
- Очень многое сказано о загадочной русской душе. А как по-вашему мнению, у Рока есть загадочная русская душа?
- У Рока самая загадочная душа, которую я когда-либо встречала. Теперь я понимаю, откуда это пошло. Кстати, Рок написал восхитительную книгу, которая в переводе означает «Баллада о привычках и случае». Я никак не могу найти человека, который перевёл бы её на русский, но всем советую её почитать. Она моя самая любимая. А я ведь много читаю.
Досье: Рок Бриннер - американский писать и продюсер, почетный гость кинофестиваля «Pacific Meridian». Детство Рока, как и у большинства «актерских» детей протекало за кулисами. Благодаря отцу он узнал Жана Кокто, Пабло Пикассо, Чарли Чаплина, Мерилин Монро и др. В Швейцарии Рок проживал вместе с отцом. Однажды ему на глаза попался дневник Жана Кокто, который тот вел во время своего пристрастия к опию. Рок перевел его на английский и сделал из него спектакль одного актера. Сыграл его сам сначала в Дублине, Лондоне, позже - на Бродвее. В 60-х он также играл цыганские песни в русских клубах в Париже. В настоящее время Рок Бриннер работает в США в Марист-колледже, где читает лекции студентам по философии, литературе и истории США.
Рок: Да, я родом из США, а сердцем – из России.
- А в детстве у вас было ощущение, что вы будете знаменитой?
- Нет. Я хотела кататься на коньках. Но потом увидела бродвейский мюзикл и подумала: «Наверное, лучше займусь этим». Потому, что можно и петь, и танцевать. В Америке это называется индустрией развлечений. Теперь я могу сказать вам одно: мир – это сцена, а сцена – это мир развлечений.
Рок: Лайза с детства воспринимала себя как танцовщица. Звездой она не считала себя никогда и не считает до сих пор. Она просто работает.
- В Голливуде весьма непросто. В трудную минуту у вас есть люди, которые вас любят искренне и готовы помочь? Настоящие друзья…
- Разумеется есть. Знаете, вся жизнь нестабильна. Но если я вдруг упаду и позову Рока, то мне поможет. Он – мой истинный и добрый друг.
- А на благотворительные программы вы откликаетесь? И есть ли свои?
- Да, я сотрудничаю со многими благотворительными организациями. Но основных две: борьба со СПИДом и помощь детям с замедленным развитием. Помощь тем, для которых, как многие думают, надежды нет. Но они поправляются и это здорово.
- Вы знакомы с Лизой Арзамасовой. Что можете ей пожелать? Как на ваш взгляд, легко ли ей будет в киноиндустрии?
- Вы знаете, в ней самое замечательное, помимо того, что она мой друг, то, что она очень талантлива. Она очень концентрируется на работе, как никто другой, кого я знаю. Она замечательна и оригинальна. Я очень люблю талант, люблю обнаруживать его в других людях. А Лиза, по большому счёту, моя младшая сестра, мой ребёночек.
- Лайза, а что для вас гармония?
- Гармония для меня – баланс. Вы знаете, если вас что-то раздражает или вгоняет в тоску, то поменяйте своё отношение к ситуации, и симптомы пропадут. Всё просто.
- Снимаетесь ли вы сейчас в кино и над какой ролью работаете?
- В данный момент я пишу сценарий. Даже два сценария. Но до этого надо осуществить один проект с Элтоном Джоном. Это, конечно, не сценарий, но нечто интересное.
- Рок сказал, что вы знакомы с Лэди Гагой. А за какие качества вы любите эту певицу?
- В ней есть интересные вещи, а также огромный талант музыканта, певицы и замечательной пианистки. Я нахожу потрясающим то, как она себя подаёт. Она всё время меняется и всё же остаётся при этом интересной.
- А не хотели бы вы почитать лекции в России, чтобы поднять русский шоу-бизнес на новую высоту?
- Я бы с удовольствием прочла лекции в России, но мне нужна конкретная тема. Например, звук, освещение или постановка света.
- Есть ли у вас какая-нибудь мечта или что-то, что вами движет?
- Знаете, за всю мою карьеру, что бы я ни делала, реакция всегда была одна – «конечно». Хорошо я что-то сделала или плохо – не важно. Просто «конечно». И я научилась не обращать внимания на подобное и просто двигаться вперёд. И ещё я очень горжусь такой семьёй как у меня, в которой мама, папа и я получили Оскар.
- Вашими партнёрами по сцене были многие. А с кем бы вы хотели ещё сыграть?
- На самом деле, с большим количеством людей. Я работала с Робертом Дениро, Френком Сенатором, Барбарой Стрейзанд. И ещё есть много звёзд, с которыми хотела бы поработать.
- А не хотели бы сняться с русскими актёрами? С Сергеем Степанченко, например?
- С ним да! Сергей просто великолепен. Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с ним вместе (смеётся).
ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
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