"Меридианы Тихого": губернатор края Сергей Дарькин посетил фотовыставку Венсана Переса

15 сентября губернатор Приморья Сергей Дарькин побывал на персональной выставке фотографий французского актера Венсана Переса. Выставка проходит в рамках 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
В прошлом году Венсан Перес впервые стал участником кинофестиваля во Владивостоке, представив свой фильм «Завтра на рассвете». Именно тогда и родилась идея организовать в будущем на «Меридианах Тихого» первую персональную фотовыставку актера. И вот спустя год Венсан Перес вновь приехал во Владивостоке и представил жителям и гостям Владивостока еще одну грань своего таланта. Выставка «от Владивостока до Парижа» проходит в музее имени Арсеньева. На ней можно увидеть жанровые снимки и портреты, которые, по заявлениям самого Переса, расскажут зрителю определенные истории, происходящие с людьми повсюду в обычной жизни.
Досье: Венсан Перес родился 10 июня 1962 года в Лозанне. Учился на актерском факультете Высшей национальной консерватории драматического искусства, а затем был принят в труппу театра Амандье в Нантере. Перес дебютировал в кино в картине «Страж ночи» в 1986 году. С 1990 по 1993 годы на экран выходят фильмы, где он предстает в образе романтического героя, работая с Эммануэль Беар, Катрин Денев, Софи Марсо и Изабель Аджани. В 1991 году Венсан Перес был номинирован на премию «Сезар» за роль в фильме «Сирано де Бержерак», а в 1992 году получил премию Жана Габена. Международную известность актер приобрел после роли в фильме «За облаками». В 1996 году сыграл главную роль в российском фильме «Линия жизни» режиссера Павла Лунгина.
Венсан признался, что фотография - его первое хобби, которое впоследствии затмил актерский талант. Но вдохновившись особой атмосферой Владивостока, он понял, что первую выставку своих работ нужно проводить именно здесь. На выставке представлены жанровые фото с самыми разными людьми: политики, звезды кино, бизнесмены, мастера кинематографа, государственные деятели. Почти все снимки сделаны в неформальной обстановке.
Отметим, в этом году в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» также проходят выставки детской живописи «Владивосторг», «Все дальше на Восток» Артемия Троицкого, а также выставка фотографий Лесли Вудхэда «Иконы рока».
ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
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