"Меридианы Тихого": губернатор края Сергей Дарькин посетил фотовыставку Венсана Переса

Досье: Венсан Перес родился 10 июня 1962 года в Лозанне. Учился на актерском факультете Высшей национальной консерватории драматического искусства, а затем был принят в труппу театра Амандье в Нантере. Перес дебютировал в кино в картине «Страж ночи» в 1986 году. С 1990 по 1993 годы на экран выходят фильмы, где он предстает в образе романтического героя, работая с Эммануэль Беар, Катрин Денев, Софи Марсо и Изабель Аджани. В 1991 году Венсан Перес был номинирован на премию «Сезар» за роль в фильме «Сирано де Бержерак», а в 1992 году получил премию Жана Габена. Международную известность актер приобрел после роли в фильме «За облаками». В 1996 году сыграл главную роль в российском фильме «Линия жизни» режиссера Павла Лунгина.