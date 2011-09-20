"Меридианы Тихого": команда Сергея Дарькина играет лучше профессиональных актеров

5:2 - в пользу команды губернатора. С таким счетом закончился дружественный матч по футболу между cборной командой 9-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» и командой губернатора Приморского края.
В этом году в команде актеров кинофестиваля играли актер и режиссер Алексей Климушкин, народный артист России Александр Пятков, японский режиссер Казухито Накаэ, а также актеры и режиссеры из Индии, Испании, Голландии, Новой Зеландии и США.
Первый гол с подачи губернатора Сергея Дарькина забил Игорь Федореев. Второй гол матча был забит игроком команды актеров Сергеем Шуевым. В первом тайме команда губернатора отправила в ворота соперников еще три мяча. Во втором тайме команды по одному разу обменялись голами. В этот раз по зрелищности матч не уступал игре профессиональных футболистов. А трибуны были заполнены до отказа.
Сергей Дарькин остался доволен игрой: «Cегодня игра была не из легких, как оказалось, мастерство актеров повышается не только в кино и театре, но и на футбольном поле. Ребята сегодня показали достаточно жесткую игру на хорошем уровне». «Поболеть» за команды на стадион «Динамо» пришли жители и гости города.
«Я, как и все, получил массу положительных эмоций. Действительно классная игра», - сказал после окончания матча легендарный хоккеист, сенатор от Приморья Вячеслав Фетисов, наблюдавший за игрой команд с трибуны. По словам организаторов, главная цель матча – не состязание команд, а налаживание дружеских контактов. Напомним, первый футбольный матч между командами губернатора Приморского края и актёрами кинофестиваля прошел в 2003 году в рамках 1-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». Тогда организационным комитетом фестиваля было принято решение о его ежегодном проведении. За девять лет проведения кинофестиваля футбольный матч стал «изюминкой» «Меридианов Тихого». Все матчи, проходящие с 2003 по 2009 годы, окончились победой команды губернатора Приморского края. И лишь в прошлом году победа в игре досталась команде актеров.
Досье «ЗР»
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
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