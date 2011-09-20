"Меридианы Тихого": команда Сергея Дарькина играет лучше профессиональных актеров

«Я, как и все, получил массу положительных эмоций. Действительно классная игра», - сказал после окончания матча легендарный хоккеист, сенатор от Приморья Вячеслав Фетисов, наблюдавший за игрой команд с трибуны. По словам организаторов, главная цель матча – не состязание команд, а налаживание дружеских контактов. Напомним, первый футбольный матч между командами губернатора Приморского края и актёрами кинофестиваля прошел в 2003 году в рамках 1-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». Тогда организационным комитетом фестиваля было принято решение о его ежегодном проведении. За девять лет проведения кинофестиваля футбольный матч стал «изюминкой» «Меридианов Тихого». Все матчи, проходящие с 2003 по 2009 годы, окончились победой команды губернатора Приморского края. И лишь в прошлом году победа в игре досталась команде актеров.