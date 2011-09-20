VII Владивостокская биеннале визуальных искусств представит пять творческих направлений

Основными направлениями предстоящей биеннале, которая пройдет с 11 по 15 сентября в краевом центре, станут художественное искусство (живопись, графика, фотоискусство, декоративно-прикладное творчество), театральное и национальное искусство, а также новые направления - киноискусство и видеоарт.
В рамках VII Владивостокской биеннале пройдут творческие встречи, мастер-классы, семинары, лекции с участием ведущих специалистов в области кино, театра, видеоарта и фотоискусства. Участие в биеннале примут делегации из Японии, Китая, Польши, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. Свои творческие способности продемонстрируют как отдельные авторы, так и творческие коллективы.
По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва было увеличено количество мероприятий и площадок, на которых они будут проходить. К слову, вход на все мероприятия VII Владивостокской биеннале визуальных искусств является свободным.
Торжественная церемония открытия пройдет в кинотеатре New Wave Cinema. Здесь будет представлен японский фильм "Квартет", пройдет творческая встреча с представителями съемочной группы и концертная программа. В холлах кинотеатра развернутся фотовыставки.
Показы короткометражных, документальных и художественных фильмов будут проходить с 11 по 15 сентября.
Киноискусство также будет представлено программой канадского короткометражного кино, фильмами режиссеров Мимура Дзюници, Даниэль Роби, Мегуми Сасаки, Дилип Мехта и Линн Хершман-Лисон. Режиссеры лично представят свои работы и встретятся со зрителями. Также творческие встречи и мастер-классы пройдут с известными актерами - Борисом Невзоровым, Львом Прыгуновым, Сергеем Степанченко, Алексеем Климушкиным и другими.
Для любителей театрального искусства организаторы подготовили ряд разнообразных спектаклей. Театралов ждут драма масок "Гванно" (перед спектаклем пройдет творческая встреча с актерами корейского театра и кукольниками), танцевально-музыкальный моноспектакль "Любовь моя, Индия", также представления дадут Приморский краевой театр кукол и Приморский краевой драматический театр молодежи.
Направление видеоарт представят видеовыставки "Эволюция от кутюр: искусство и наука в эпоху постбиологии"", "Интервалы II". Авторами проектов являются художники из России и США.
Художественное искусство будет включать серию выставок: "Дороги и портреты Тихого океана", "Ускользающая реальность", "150 лет дальневосточной фотографии" и "Встречи". Свои работы продемонстрируют фотохудожники из России, Швейцарии, Германии. Во Владивосток приедет и знаменитый швейцарский фотограф Марк Бонневиль, путешественник, представляющий в своих работах образ жизни и даже мысли людей. Именно об этом его проекты "Виссарион", "Автостопом до Байкала", "Тофалары".
Национальное искусство будет представлено выставками и мастер-классами по каллиграфии, которые проведут японские, китайские и российские мастера, чайными церемониями, мастер-классами по составлению икебан, искусству одевания кимоно, индийским танцам и многим другим.
Площадками для визуального искусства во время биеннале станут Приморский краевой драматический театр молодежи, картинная галерея, филармония, Приморский краевой театр кукол, кинотеатр "New Wave Cinema", Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева и др.
Организатором биеннале является администрация города Владивостока, сообщает www.vlc.ru.МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ "Меридианы Тихого": кинотуры по Приморью продолжил Александр Пятков "Меридианы Тихого": расставаться всегда грустно
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