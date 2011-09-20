VII Владивостокская биеннале визуальных искусств представит пять творческих направлений

Художественное искусство будет включать серию выставок: "Дороги и портреты Тихого океана", "Ускользающая реальность", "150 лет дальневосточной фотографии" и "Встречи". Свои работы продемонстрируют фотохудожники из России, Швейцарии, Германии. Во Владивосток приедет и знаменитый швейцарский фотограф Марк Бонневиль, путешественник, представляющий в своих работах образ жизни и даже мысли людей. Именно об этом его проекты "Виссарион", "Автостопом до Байкала", "Тофалары".