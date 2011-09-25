Неделя борьбы с "удобными" флагами началась на Дальнем Востоке

В порту Находка в настоящее время находятся 13 арестованных судов под "удобными" флагами, из них 12 - это рыболовные суда, задержанные пограничниками за браконьерский лов рыбы и одно судно Oriend Wind, которое задержано за невыплату заработной платы морякам. На ряде судов работают иностранные моряки.