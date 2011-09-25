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Неделя борьбы с "удобными" флагами началась на Дальнем Востоке

26 сентября 2011, 01:18
В порту Находка в настоящее время находятся 13 арестованных судов под "удобными" флагами, из них 12 - это рыболовные суда, задержанные пограничниками за браконьерский лов рыбы и одно судно Oriend Wind, которое задержано за невыплату заработной платы морякам.

Дальневосточный профсоюз моряков в понедельник, 11 июля, начал неделю борьбы с "удобными флагами", направленную на защиту моряков на иностранных судах, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной организации российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"Удобный флаг" означает, что хозяин регистрирует судно за рубежом и платит налоги государству, предоставляющему оффшорные льготы. При этом экипажи судов, которые работают под "удобными флагами", часто не имеют даже минимальных социальных гарантий.

Акция походит в рамках недели борьбы с "удобными" флагами, которую проводят морские профсоюзы стан Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснил он.

Профсоюзы проверят наличие коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих, условия труда моряков и размеры выплаты заработной платы.

В порту Находка в настоящее время находятся 13 арестованных судов под "удобными" флагами, из них 12 - это рыболовные суда, задержанные пограничниками за браконьерский лов рыбы и одно судно Oriend Wind, которое задержано за невыплату заработной платы морякам. На ряде судов работают иностранные моряки.

В период акции профсоюз моряков намерен посетить арестованные суда и оказать содействия морякам в возвращении на родину.

"Российский профсоюз моряков попросил своих коллег в Японии и Южной Корее посетить суда с российскими моряками, которые жаловались на условия работы или задержки зарплаты", - сказал собеседник агентства.

Так, в японском порту Ниигата планируется проверить теплоход Seatiger, судовладелец которого избегает переговоров с Российским профсоюзом моряков по подписанию коллективного договора, и теплоход Racer под флагом Камбоджи, где моряк жаловался на невыплату заработной платы.

В южнокорейском порту Ульсан планируется проверить теплоход "Аркадий Чернышев", экипаж которого обратился с жалобой на условия труда.

Акция пройдет с 11 по 15 июля.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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