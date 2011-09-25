Неделя борьбы с "удобными" флагами началась на Дальнем Востоке

Дальневосточный профсоюз моряков в понедельник, 11 июля, начал неделю борьбы с "удобными флагами", направленную на защиту моряков на иностранных судах, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной организации российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
"Удобный флаг" означает, что хозяин регистрирует судно за рубежом и платит налоги государству, предоставляющему оффшорные льготы. При этом экипажи судов, которые работают под "удобными флагами", часто не имеют даже минимальных социальных гарантий.
Акция походит в рамках недели борьбы с "удобными" флагами, которую проводят морские профсоюзы стан Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснил он.
Профсоюзы проверят наличие коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих, условия труда моряков и размеры выплаты заработной платы.
В порту Находка в настоящее время находятся 13 арестованных судов под "удобными" флагами, из них 12 - это рыболовные суда, задержанные пограничниками за браконьерский лов рыбы и одно судно Oriend Wind, которое задержано за невыплату заработной платы морякам. На ряде судов работают иностранные моряки.
В период акции профсоюз моряков намерен посетить арестованные суда и оказать содействия морякам в возвращении на родину.
"Российский профсоюз моряков попросил своих коллег в Японии и Южной Корее посетить суда с российскими моряками, которые жаловались на условия работы или задержки зарплаты", - сказал собеседник агентства.
Так, в японском порту Ниигата планируется проверить теплоход Seatiger, судовладелец которого избегает переговоров с Российским профсоюзом моряков по подписанию коллективного договора, и теплоход Racer под флагом Камбоджи, где моряк жаловался на невыплату заработной платы.
В южнокорейском порту Ульсан планируется проверить теплоход "Аркадий Чернышев", экипаж которого обратился с жалобой на условия труда.
Акция пройдет с 11 по 15 июля.