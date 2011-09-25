ЦБ РФ не советует избавляться от долларов из-за долговых проблем США

Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев не советует неквалифицированным инвесторам избавляться от долларов в связи с долговыми проблемами США.
"Возможен некоторый скачок курсовых соотношений (из-за долговых проблем в США - ред.), но те, кто начнет избавляться от доллара, проиграют. Простое правило для неквалифицированных инвесторов - не суетиться и не менять структуру своих вложений", - сказал Улюкаев в понедельник, 11 июля, в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов. США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Теперь у администрации есть несколько недель, чтобы избежать техдефолта, который может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка, пишет РИА Новости.
Члены конгресса, преимущественно республиканцы, отказываются рассматривать вопрос о повышении потолка, заявляя о том, что администрация должна представить одновременно и план снижения расходов на госуправление. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов.
По словам Улюкаева, ЦБ не опасается, что США объявит технический дефолт по своим обязательствам.
"Мы не опасаемся. Во-первых, я думаю, что это невозможно. Во-вторых, технический дефолт как таковой не приводит к принципиальным последствиям для стоимости ценных бумаг, для доходности по ним. Он к каким-то небольшим скачкам приводит, но не приводит к принципиальным последствиям", - заявил первый зампред ЦБ.