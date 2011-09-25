ЦБ РФ не советует избавляться от долларов из-за долговых проблем США

По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов. США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Теперь у администрации есть несколько недель, чтобы избежать техдефолта, который может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка, пишет РИА Новости.