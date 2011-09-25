В Приморье цены на чудо отечественного автопрома подскочили на 8,2%

В июне продолжали расти цены на бензин и дизельное топливо. В результате в целом с начала года цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и выше возросли на 2,1-4,7%, дизельное топливо – на 5%, бензин автомобильный марки АИ-80 – на 12,7%.