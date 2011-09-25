В Приморье цены на чудо отечественного автопрома подскочили на 8,2%

В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары с начала года цены увеличились в среднем на 2,3%.
В июне продолжали расти цены на бензин и дизельное топливо. В результате в целом с начала года цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и выше возросли на 2,1-4,7%, дизельное топливо – на 5%, бензин автомобильный марки АИ-80 – на 12,7%.
За январь-июнь на 3,5-9% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (одежду, белье для новорожденных, белье постельное), на 7,1-11,9% - на полотно гардинное, ткани хлопчатобумажные. Отдельные виды одежды, бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий, обуви стали дороже на 4-6%.
Автомобили отечественные подорожали на 8,2%, еженедельная газета в розницу – на 9,1%, сигареты отечественные – на 14,9-32,9%. Перевязочные материалы стали дороже на 10,8% - 24,4%.
Снизились цены на отдельные виды электротоваров и бытовых приборов, телерадиотоваров, средства связи, персональные компьютеры на 1,3-5,2%, сообщает Приморскстат.